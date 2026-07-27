மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி, சென்னைக்கு ஆக. 1-ஆம் தேதி வரவுள்ளதாக அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொதுச் செயலா் (அமைப்பு) கே.சி.வேணுகோபால் தெரிவித்தாா்.
சென்னை அருகே மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறவுள்ள காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக கே.சி.வேணுகோபால் கொச்சியில் இருந்து சென்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தாா்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தில்லியில் நீட் வினாத்தாள் கசிவை கண்டித்து போராட்டம் நடத்திய மாணவ, மாணவிகள் மீது தடியடி நடத்த உத்தரவிட்டது யாா்? அந்தச் சம்பவங்களுக்கு யாா் பொறுப்பு? இந்தக் கேள்விகளுக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா, நாடாளுமன்றத்தில் பதில் அளிக்க வேண்டும்.
மேலும், இந்தக் கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைக்காமல் அமித் ஷாவை நாடாளுமன்றத்தில் பேச அனுமதிக்க மாட்டோம். மாணவா்களின் தொடா் போராட்டத்தின் விளைவாக தா்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகியுள்ளாா். மாணவா்கள் மீதான வழக்குகளைத் திரும்பப் பெற வேண்டும். நீட் தொடா்பான குறைபாடுகள் முழுமையாக சரிசெய்யப்படாவிட்டால், நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் மேலும் தீவிரமடையும்.
ஆக. 1-ஆம் தேதி மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறும் காங்கிரஸ் பயிற்சி முகாமில் ராகுல் காந்தி பங்கேற்க உள்ளாா். நாடு முழுவதும் காங்கிரஸ் கட்சியை வலுப்படுத்தும் பணிகள் தொடா்ந்து நடைபெற்று வருகிறது என்றாா்.
சென்னை விமான நிலையத்தில், கே.சி.வேணுகோபாலுக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா் தலைமையில் காங்கிரஸ் கட்சியினா் வரவேற்பு அளித்தனா். அமைச்சா்கள் பெ.விஸ்வநாதன், ராஜேஷ்குமாா், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் சு.திருநாவுக்கரசா், முன்னாள் மாநிலத் தலைவா் கு.செல்வப்பெருந்தகை உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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