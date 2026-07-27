உத்தவ் தாக்கரேவுக்கு மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்த நாள் வாழ்த்து

இன்று பிறந்த நாள் காணும் உத்தவ் தாக்கரேவுக்கு திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துளளார்.
இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில், சிவசேனை (UBT) தலைவர் உத்தவ் தாக்கரேவுக்குப் பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள்.
நேற்று மும்பையின் சிவாஜி பூங்காவில் திரண்டு வந்து மக்கள் காட்டிய பேராதரவு என்பது, தங்களைப் பலவீனப்படுத்த மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒவ்வொரு முயற்சியும் தங்கள் பக்கம் நிற்க மக்களின் உறுதியை மேலும் வலுப்படுத்தவே செய்திருக்கிறது என்பதை ஆணித்தரமாக நினைவூட்டியுள்ளது.
நல்ல உடல்நலத்தோடும், தங்களின் தளராத போராட்டக் குணத்தோடும் சவால்களை எதிர்கொண்டு வெற்றி பெற விழைகிறேன் என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மகாராஷ்டிர முன்னாள் முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரே இன்று தனது 66ஆவது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார். இதையொட்டி அவருக்கு பலர் தங்கது வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Summary
DMK President M.K. Stalin has extended birthday greetings to Uddhav Thackeray, who is celebrating his birthday today.
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