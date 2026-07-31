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தமிழ்நாடு

சிறைச்சாலை, நூலகத்துக்கு 5 ஆயிரம் புத்தகங்கள்: மு.க. ஸ்டாலின் வழங்கினார்

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின 5 ஆயிரம் புத்தகங்கள் வழங்கியது பற்றி...

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மு.க. ஸ்டாலின்.

Updated On :31 ஜூலை 2026, 3:56 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பாளையங்கோட்டை சிறைச்சாலை, தாம்பர நூலகத்துக்கு 5 ஆயிரம் புத்தகங்களை திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று வழங்கினார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில்,

கற்றனைத்து ஊறும் அறிவு

2018-இல் தி.மு.க. தலைவராகப் பொறுப்பேற்றதில் இருந்து, என்னைச் சந்திக்க வருபவர்கள் பூங்கொத்து, சால்வைகளுக்குப் பதிலாகப் புத்தகங்களையே அன்பளிப்பாக வழங்குமாறு வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தேன்.

இதுவரை இப்படி பெறப்பட்ட 6 லட்சம் நூல்களைத் தமிழ்நாட்டிலும் வெளிநாடுகளிலும் உள்ள நூலகங்களுக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கிறோம்.

இதன் தொடர்ச்சியாக, பாளையங்கோட்டை சிறைச்சாலையில் உள்ள கைதிகளுக்காகவும், தாம்பரத்தில் புதிதாகத் திறக்கப்பட்டுள்ள நூலகத்துக்காகவும் மேலும் 5 ஆயிரம் புத்தகங்களை இன்று வழங்கினேன்.

புத்தகங்கள் தேவைப்படும் கல்வி நிறுவனங்கள், நூலகத்தினர், படிப்பகத்தினர் கடிதம் எழுதினால் அவர்களுக்கும் புத்தகங்களை வழங்கத் தயாராக இருக்கிறோம்.

வாசிப்பு பெருகினால்தான் தமிழ்நாடு தன் அடையாளத்தை இழக்காமல் பாதுகாக்கப்படும்! என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

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