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தமிழ்நாடு

கருணாநிதி பிறந்தநாளுக்கு முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து!

கருணாநிதி பிறந்த நாளுக்கு முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளது தொடர்பாக...

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முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் - ANI

Updated On :3 ஜூன் 2026, 1:13 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

முன்னாள் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான கலைஞர் மு. கருணாநிதியின் பிறந்தநாளுக்கு முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் பிறந்த நாளையொட்டி, அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் அவரை நினைவு கூர்ந்து பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், தவெக தலைவரும் தமிழக முதல்வருமான சி. ஜோசப் விஜய் வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதளப் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:

”முன்னாள் முதல்வர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர்
மு. கருணாநிதியின் 103-வது பிறந்தநாளில், தமிழ் மொழி, இலக்கியம், திரைத்துறை, அரசியல், ஆட்சி நிர்வாகம் மற்றும் மாநில உரிமைகள் போன்றவற்றில் அவரது பங்களிப்பை நினைவுகூர்கிறேன். 

முத்தமிழறிஞர் கலைஞரின் பிறந்த நாளில் எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களைச் சமர்ப்பிக்கிறேன்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Summary

Chief Minister C. Joseph Vijay has extended his birthday wishes to former Chief Minister Kalaignar M. Karunanidhi.

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