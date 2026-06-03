சட்டத் துறையின் முதல் பெண் செயலராக ப. சுமதி நியமனம்!

சட்டத் துறையின் முதல் பெண் செயலாளராக ப. சுமதி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
சட்டத் துறையின் செயலாளராக கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வந்த சி.ஜார்ஜ் அலெக்சாண்டர் அரசு பணியிலிருந்து மே 31 ஆம் தேதியுடன் ஓய்வு பெற்றார்.
அவரது ஓய்வைத் தொடர்ந்து, மாநில சட்ட ஆணையத்தின் முழுநேர உறுப்பினர் செயலாளராக பணியாற்றி வந்த ப. சுமதி, ஜூன் 2 ஆம் தேதி முதல் சட்டத் துறையின் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்நியமனத்தின் மூலம், சட்டத் துறையின் செயலாளர் பதவியை வகிக்கும் முதல் பெண் என்ற பெருமையை ப. சுமதி பெறுகிறார். இது சட்டத் துறையின் வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான மைல்கல் என தமிழக அரசு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
Summary
P. Sumathi Appointed as the First Woman Secretary of the Law Department
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