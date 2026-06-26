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வணிகம்

நடப்பு நிதியாண்டில் வர்த்தக வாகனம் மிதமான வளர்ச்சியை எட்டும்: ஐசிஆர்ஏ

இந்தியாவில் வணிக வாகனத் துறையின் வளர்ச்சி 4 முதல் 6% வரையிலான மிதமான வளர்ச்சியை எட்டும் என்றுது ஐசிஆர்ஏ.

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ICRA

Updated On :26 ஜூன் 2026, 7:42 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: 2027 நிதியாண்டில் இந்தியாவில் வணிக வாகனத் துறையின் வளர்ச்சி ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில் 4 முதல் 6 சதவீதம் வரையிலான மிதமான வளர்ச்சியை எட்டும் என்று ஐசிஆர்ஏ கணித்துள்ளது.

நடுத்தர மற்றும் கனரக வணிக வாகனங்கள் மற்றும் இலகுரக வணிக வாகனங்கள் ஆகிய பிரிவுகளில் முறையே 1 முதல் 3 சதவீதமும் மற்றும் 6 முதல் 8 சதவீதம் என்ற அளவிலான ஆண்டு வளர்ச்சி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே வேளையில், பேருந்து பிரிவில் 7 முதல் 9 சதவீதம் வளர்ச்சி இருக்கும்.

தொடர்ச்சியான உள்கட்டமைப்புச் செலவுகள், மேம்பட்ட சரக்கு போக்குவரத்து மற்றும் பழைய வாகனங்களை மாற்றுவதற்கான தேவை ஆதரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே சமயம், உயரும் எரிபொருள் செலவுகள் மற்றும் நிதியுதவி பெறுவதில் உள்ள சவால்கள் ஆகியவை முக்கியத் தடைகளாக நீடிக்கிறது.

இந்த ஆண்டின் மே மாதம், வணிக வாகன மொத்த விற்பனையானது ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில் 13.5 சதவீத வளர்ச்சியுடன் இருந்த நிலையில், கடந்த மாதத்துடன் ஒப்பிடும் போது இது 1.1 சதவீத சரிவாகும்.

2026 மே மாதம், உள்நாட்டு வணிக வாகனங்களின் சில்லறை விற்பனையானது ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில் 5.3 சதவீத மிதமான வளர்ச்சியாக உள்ளது. அதே வேளையில் கடந்த மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இது 18.3 சதவீதம் சரிவு.

Summary

Indian commercial vehicles industry is expected to register a moderate YoY growth of 4-6 per cent.

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