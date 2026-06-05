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தமிழ்நாடு

436 திட்டங்களைச் செயல்படுத்த இலக்கு: தமிழக அமைச்சரவையில் ஆலோசனை

அனைத்து அமைச்சகங்களின் கீழ் 436 திட்டங்களைச் செயல்படுத்த இலக்கு நிா்ணயிப்பது தொடா்பாக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற முதல் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது.

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அமைச்சரவைக் கூட்டம்

Updated On :6 ஜூன் 2026, 2:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அனைத்து அமைச்சகங்களின் கீழ் 436 திட்டங்களைச் செயல்படுத்த இலக்கு நிா்ணயிப்பது தொடா்பாக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற முதல் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது.

தமிழக முதல்வராக ச.ஜோசப் விஜய் கடந்த மே மாதம் 10-ஆம் தேதி பதவியேற்ற பிறகு முதல் அமைச்சரவைக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. ஊரக வளா்ச்சித் துறை அமைச்சா் என். ஆனந்த், பொதுப் பணித் துறை அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா, வருவாய்த் துறை அமைச்சா் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் உள்பட 35 துறைகளின் அமைச்சா்கள் பங்கேற்ற இந்தக் கூட்டம் சுமாா் ஒரு மணி நேரம் நடைபெற்றது.

கூட்டத்துக்குப் பிறகு மின்சாரம் மற்றும் சட்டத் துறை அமைச்சா் நிா்மல் குமாா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தவெக தோ்தல் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ள திட்டங்களின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு துறைக்கும் தொலைநோக்கு இலக்குகள் நிா்ணயிக்கப்பட்டு ‘வெற்றித் தமிழகம்’ என்கிற தலைப்பில் மொத்தம் 436 திட்டங்களைச் செயல்படுத்த இலக்கு நிா்ணயிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

எத்தனை நாள்களில், எப்படி இந்தத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்த முடியும் என்பதை அந்தந்தத் துறை அமைச்சா்கள், அதிகாரிகளோடு கலந்தாலோசித்து முடிவு எடுக்க முதல்வா் அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.

முக்கியமாக இளைஞா் மேம்பாடு, மகளிா் மேம்பாடு, விவசாயிகள், மீனவா்கள் வளா்ச்சி, ஊழல் இல்லாத நல்லாட்சி, போதை இல்லாத தமிழகம் என அனைத்துத் துறைகளுக்கும் தொலைநோக்குத் திட்டங்களை முதல்வா் வகுத்துக் கொடுத்துள்ளாா்.

குட்கா, போதைப் பொருள்கள் விற்பனையை முற்றிலும் ஒழிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேக்கேதாட்டு அணை கட்டும் விவகாரத்தில் சட்டபூா்வ நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா்.

அறம், பொருள், இன்பம் பிரிவில் திட்டங்கள்: தமிழக அமைச்சரவையில் ஆலோசிக்கப்பட்ட 436 திட்டங்கள் அறம், பொருள், இன்பம் என்ற பிரிவுகளில் வகுக்கப்பட்டுள்ளது.

அறம்: தமிழ் அடையாளம் மற்றும் பெருமை- 52 திட்டங்கள், கண்ணியமான வாழ்வு மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு- 93 திட்டங்கள், மகளிா் நலம்- 24 திட்டங்கள், இளைஞா் நலம்- 18 திட்டங்கள்.

பொருள்: விவசாயிகள், விவசாயக் கூலித் தொழிலாளா்கள், மீனவா் நலன்- 50 திட்டங்கள், உலகத் தரத்தில் கல்வி- 20 திட்டங்கள், வளமான தமிழ்நாடு- 99 திட்டங்கள்.

இன்பம்: மருத்துவம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல்- 22 திட்டங்கள், உலகத்தரமான கட்டமைப்பு- 32 திட்டங்கள், மக்கள் அரசு- உண்மை மற்றும் நோ்மையான நிா்வாகம்- 26 திட்டங்கள்.

பெட்டிச் செய்தி...

ஆளுநா் உரையுடன் சட்டப்பேரவை

ஜூன் 18-இல் தொடங்குகிறது

சென்னை, ஜூன் 5: தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடா் வரும் ஜூன் 18-ஆம் தேதி ஆளுநா் ஆா்லேகா் உரையுடன் தொடங்கும் என்று சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

தமிழக முதல்வராக ஜோசப் விஜய் கடந்த மே 10-ஆம் தேதி பதவியேற்ற மறுநாள் சட்டப்பேரவை கூட்டப்பட்டு எம்எல்ஏக்கள் பதவியேற்றனா். கடந்த மே 13-ஆம் தேதி நடைபெற்ற நம்பிக்கை கோரும் வாக்கெடுப்பில் 144 எம்எல்ஏ-க்களின் ஆதரவுடன் முதல்வா் பெரும்பான்மையை நிரூபித்தாா். அதன் பின்னா் அவை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது. அதன்பிறகு தமிழக அமைச்சரவை இருமுறை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில், தமிழக சட்டப்பேரவை ஜூன் 18-ஆம் தேதி கூடும் என்று பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி.பிரபாகா் வெள்ளிக்கிழமை அறிவித்தாா்.

இதுதொடா்பாக சட்டப்பேரவை புதிய செயலா் இரா. சாந்தி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில், ‘தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை ஜூன் 18-ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு கூடும். அப்போது ஆளுநா் உரை நிகழ்த்தவுள்ளாா்’ எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் நாள் கூட்டத்துக்குப் பின்னா் அலுவல் ஆய்வுக் குழு கூடி கூட்டத்தொடரை எத்தனை நாள்கள் நடத்த வேண்டும் என முடிவு செய்யும்.

முழு பட்ஜெட் தாக்கல் எப்போது?: முதல்வராக ஜோசப் விஜய் பொறுப்பேற்ற பின்னா் நடைபெறும் முதல் கூட்டத்தொடா் இதுவாகும். இந்தக் கூட்டத்தொடரில் 2026-27-ஆம் நிதியாண்டுக்கான புதிய அரசின் முழுமையான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. முந்தைய திமுக அரசு கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

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