இயக்குநர் பாரதிராஜா மறைவு: இன்றைய படப்பிடிப்புகள் ரத்து

இயக்குநர் பாரதிராஜா மறைவையொட்டி, இன்றைய படப்பிடிப்புகள் ரத்து செய்யப்பட்டதாக தமிழ்த் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் அறிவித்தது.
இயக்குநர் இமயம் என திரையுலகினரால் அழைக்கப்படும் இயக்குநர் பாரதிராஜா புதன்கிழமை (ஜூன் 10) அதிகாலை உடல்நலக் குறைவால் சென்னையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் காலமானார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள அவரது வீட்டில் உடல் வைக்கப்பட்டு, திரையுலகினரும் அரசியல் தலைவர்கள் உள்பட பலரும் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
தொடர்ந்து, அவரது சொந்த ஊரான தேனிக்கு இன்று (ஜூன் 12) காலை அவரின் உடல் கொண்டுசெல்லப்பட்டு, முழு அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்படவுள்ளது.
இதனிடையே, இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் இறுதிச் சடங்கையொட்டி, இன்று காலை முதல் மாலை வரையில் படப்பிடிப்புகள் அனைத்தையும் தமிழ்த் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் ரத்து செய்தது.
Summary
Tamil Film Producers Council announced that today's film shoots have been cancelled following the passing of director Bharathiraja
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