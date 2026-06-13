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தமிழ்நாடு

மேக்கேதாட்டு அணை: தமிழக காங்கிரஸ் எதிா்க்கும் - பிரவீண் சக்கரவா்த்தி

காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேக்கேதாட்டில் கா்நாடகம் அணை கட்டும் முயற்சியை தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி எதிா்க்கிறது என மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பிரவீண் சக்கரவா்த்தி தெரிவித்தாா்.

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பிரவீண் சக்ரவர்த்தி - ENS

Updated On :13 ஜூன் 2026, 1:51 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேக்கேதாட்டில் கா்நாடகம் அணை கட்டும் முயற்சியை தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி எதிா்க்கிறது என மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பிரவீண் சக்கரவா்த்தி தெரிவித்தாா்.

சென்னை அண்ணா சாலையில் மெட்ராஸ் ஜிம்கானா கிளப் அருகில் உள்ள காமராஜா் சிலைக்கு பிரவீண் சக்கரவா்த்தி வெள்ளிக்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தாா்.

பின்னா், அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணியின் சாா்பில் முதல்முறையாக மாநிலங்களவைக்கு தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளேன். பிரதமா் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு, ‘ஒரே நாடு , ஒரே தோ்தல்’ மசோதா, தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை கொண்டு வரும் நோக்கத்துடன், மேற்கு வங்கம், பஞ்சாப் மாநிலங்களில் கட்சிகளை உடைத்து நாடாளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை பலத்தை ஏற்படுத்த முயற்சி செய்து வருகிறது. இதைத் தடுக்க வேண்டும்.

தமிழகத்தின் நலனுக்காக மாநிலங்களவையில் குரல் கொடுப்பேன். காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேக்கேதாட்டில் கா்நாடகம் அணை கட்டும் முயற்சியை தமிழக காங்கிரஸ் எதிா்க்கிறது என்றாா்.

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