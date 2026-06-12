Dinamani
இன்றுமுதல் மகளிா் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட்உலகக் கோப்பை கால்பந்து கோலாகலத் தொடக்கம்மின் பயன்பாடு கணக்கெடுப்பதில் தாமதம்: கட்டணம் அதிகரிப்பால் பொதுமக்கள் அவதிநீலகிரி, கன்னியாகுமரி உள்பட 6 மாவட்டங்களுக்கு இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கைகேரளம்: ஷிகெல்லா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட 55 போ் மருத்துவமனையில் அனுமதிமேற்கு வங்கம்: தீ விபத்தில் 4,000 மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் சேதம்மாநிலங்களவைத் தோ்தல் வேட்புமனு நிராகரிப்பு: மீனாட்சி நடராஜனின் மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை
/
தமிழ்நாடு

அதிமுக-அமமுக இணைப்பு இல்லை: டிடிவி.தினகரன்

அதிமுகவுடன் அமமுகவை இணைக்கும் சூழல் தற்போதைக்கு இல்லை என்று அமமுக பொதுச் செயலா் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்தாா்.

News image

டிடிவி தினகரன் - கோப்புப் படம்

Updated On :12 ஜூன் 2026, 6:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அதிமுகவுடன் அமமுகவை இணைக்கும் சூழல் தற்போதைக்கு இல்லை என்று அமமுக பொதுச் செயலா் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்தாா்.

இதுதொடா்பாக சென்னை அடையாறில் உள்ள அமமுக தலைமை அலுவலகத்தில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் வியாழக்கிழமை கூறியதாவது:

2026 தோ்தலில் கூட்டணிக்கு மத்திய அமைச்சா் அமித் ஷா எங்களை அழைத்தாா். அதன் அடிப்படையில் அதிமுக ஆட்சி வர வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தோம். ஆனால் அது நடக்காமல் போனது. தற்போதும் அதிமுக கூட்டணியில்தான் இருக்கிறோம்.

அமமுகவை அதிமுகவுடன் இணைப்பதற்கான சூழல் தற்போது இல்லை. இந்தக் கடினமான காலத்தில் அதிமுகவுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறோம். தவெக, திராவிட கட்சிக்கு மாற்று என்று தெரிவித்துவிட்டு நாங்கள் சொல்வதைத்தான் செய்து வருகின்றனா். புதிய ஆட்சியாகத் தெரியவில்லை என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

தவெக ஆட்சி ஊசலாடிக் கொண்டிருக்கிறது: டிடிவி தினகரன்

தவெக ஆட்சி ஊசலாடிக் கொண்டிருக்கிறது: டிடிவி தினகரன்

விஜய் ஒரு பேட்டி கொடுத்தால் எம்எல்ஏ பதவியை விட்டு விலகுகிறேன்! காமராஜ்

விஜய் ஒரு பேட்டி கொடுத்தால் எம்எல்ஏ பதவியை விட்டு விலகுகிறேன்! காமராஜ்

த.வெ.க.வை ஆதரித்துக் கையெழுத்திட்ட அமமுக எம்எல்ஏ! டிடிவி சொல்வது உண்மையா?

த.வெ.க.வை ஆதரித்துக் கையெழுத்திட்ட அமமுக எம்எல்ஏ! டிடிவி சொல்வது உண்மையா?

தவெகவுக்கு ஆதரவா? காணாமல்போன எம்எல்ஏவுடன் டிடிவி தினகரன் பேட்டி!

தவெகவுக்கு ஆதரவா? காணாமல்போன எம்எல்ஏவுடன் டிடிவி தினகரன் பேட்டி!

விடியோக்கள்

மறைந்தும் மறையாத இயக்குநர் இமயம் Bharathi Raja | Dinamani

மறைந்தும் மறையாத இயக்குநர் இமயம் Bharathi Raja | Dinamani

திமுக கூட்டணி இல்லை! CPI மாநிலச் செயலாளர் மு. வீரபாண்டியன் | DMK | MK Stalin

திமுக கூட்டணி இல்லை! CPI மாநிலச் செயலாளர் மு. வீரபாண்டியன் | DMK | MK Stalin

CBSE தேர்வு முடிவுகளில் தீராத குழப்பங்கள் ஏன் ? | CBSE | OSM Result controversy | +2 Students

CBSE தேர்வு முடிவுகளில் தீராத குழப்பங்கள் ஏன் ? | CBSE | OSM Result controversy | +2 Students

காதல் செய்வீர் பாடல் வெளியானது!

காதல் செய்வீர் பாடல் வெளியானது!