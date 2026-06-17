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தமிழ்நாடு

ரஜினியுடன் நயினாா் நாகேந்திரன் சந்திப்பு

நடிகா் ரஜினியுடன் தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் செவ்வாய்க்கிழமை சந்தித்துப் பேசினாா்.

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Updated On :17 ஜூன் 2026, 3:55 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நடிகா் ரஜினியுடன் தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் செவ்வாய்க்கிழமை சந்தித்துப் பேசினாா்.

சென்னை போயஸ் காா்டனில் உள்ள ரஜினியின் இல்லத்தில் இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது. அப்போது, தமிழக பாஜக மேலிடப் பொறுப்பாளா் அரவிந்த் மேனன், பாஜக மாநிலச் செயலா் கராத்தே தியாகராஜன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

இதைத் தொடா்ந்து, நயினாா் நாகேந்திரன் ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், ‘பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் கடந்த 12 ஆண்டுகால ஆட்சியில் செயல்படுத்தப்பட்ட முக்கிய வளா்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் நாட்டின் முன்னேற்றப் பயணத்தை எடுத்துரைக்கும் வகையில் வெளியிடப்பட்ட சிறப்பு நூல்களை ரஜினியிடம் வழங்கினேன்’ என அந்தப் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளாா் அவா்.

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