பள்ளிகளுக்கான நாள்காட்டி வெளியீடு: காலாண்டு, அரையாண்டுத் தோ்வு தேதிகள் அறிவிப்பு

தமிழகத்தில் பள்ளிக் கல்வித் துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படும் அரசு, அரசு உதவி பெறும், தனியாா் பள்ளிகளுக்கான 2026-2027-ஆம் கல்வியாண்டுக்கான அதிகாரபூா்வ நாள்காட்டியை பள்ளிக் கல்வித் துறை வெளியிட்டது.
நிகழ் கல்வியாண்டில், மொத்தம் 365 நாள்களில் வேலை நாள்கள் 210 நாள்களாகவும், விடுமுறை நாள்கள் 155- ஆகவும் உள்ளன. அதன்படி, நிகழ் கல்வியாண்டில் பள்ளிகளுக்கு வேலை நாள்கள் 210- ஆக நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 22 நாள்கள் அரசு விடுமுறை நாள்களாகும். அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் காலாண்டுத் தோ்வு செப். 17 முதல் 25-ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. தொடா்ந்து, செப். 26 முதல் அக்.4-ஆம் தேதி வரை காலாண்டு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோன்று அரையாண்டுத் தோ்வு டிச. 16-இல் தொடங்கி 23 வரை நடைபெறும். தொடா்ந்து, டிச. 24 முதல் ஜன. 3 வரை அரையாண்டுத் தோ்வு விடுமுறையாகும். ஜன.4-இல் பள்ளிகள் திறக்கப்படும்.
வரும் செப்.4-ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாடப்படுவதால், அடுத்து வரும் சனி, ஞாயிறு வார விடுமுறை நாள்களாக அமைகிறது. இதனால் 3 நாள்கள் தொடா் விடுமுறை கிடைக்கிறது. தொடா்ந்து, செப். 14 திங்கள்கிழமை விநாயகா் சதுா்த்தி கொண்டாடப்படுவதால், அதற்கு முன்னா் இருக்கும் வார விடுமுறையுடன் சோ்ந்து, தொடா்ந்து 3 நாள்கள் விடுமுறை வருகிறது. அக்டோபா் மாதத்தில் 19 மற்றும் 20 தேதிகளில் (திங்கள், செவ்வாய்) ஆயுத பூஜை, விஜய தசமி வருவதால், அதற்கு முன்னா் இருக்கும் வார விடுமுறையுடன் சோ்ந்து, தொடா்ந்து 4 நாள்கள் விடுமுறை வருகிறது.
நவ. 8-ஆம் தேதி கொண்டாடப்படும் தீபாவளி ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வருவதால், வார விடுமுறையாக 2 நாள்கள் மட்டுமே விடுமுறை கிடைக்கிறது. மேலும், பொங்கல் பண்டிகை ஜன. 15 முதல் 17 வரை வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு என மூன்று நாள்கள் கொண்டாடப்படுவதால் தொடா்ந்து 3 நாள்கள் விடுமுறை கிடைக்கும்.
நிகழ் கல்வியாண்டின் கடைசி வேலை நாள் 2027- ஏப்.23-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. அதன் தொடா்ச்சியாக ஏப்.24 முதல் மாணவா்களுக்கு கோடை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
155 விடுமுறை நாள்கள்: நிகழ் கல்வியாண்டில் மொத்தம் 365 நாள்களில் வேலை நாள்கள் 210 நாள்களாகவும், விடுமுறை நாள்கள் 155- ஆகவும் உள்ளன. இதில் ஜூலை 19, செப்.19, டிச.3 ஆகிய மூன்று சனிக்கிழமைகள் வேலை நாள்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. பிளஸ் 2, பத்தாம் மாணவா்களுக்கான பொதுத்தோ்வு மற்றும் இதர வகுப்புகளுக்கான முழு ஆண்டுத் தோ்வு தேதிகள் பின்னா் அறிவிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.