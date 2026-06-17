முதல்வர் விஜய்யைச் சந்திக்கிறார் வைகோ!

மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ இன்று (ஜூன் 17) பிற்பகல் 3 மணிக்கு முதல்வர் விஜய்யைச் சந்தித்துப் பேசவுள்ளார்.
தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று சில கட்சிகளின் ஆதரவுடன் முதல்வர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் தவெக அரசு அமைந்துள்ளது.
இந்த தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் மதிமுக, 4 இடங்களில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு 2 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது.
தவெகவுக்கு திமுக கூட்டணியில் உள்ள பல்வேறு கட்சிகள் ஆதரவளித்த நிலையில் மதிமுக தனிச் சின்னத்தில் போட்டியிடாததால் தவெகவுக்கு ஆதரவளிக்க முடியாமல் போனது.
இதையடுத்து முதல்வரான பிறகு விஜய், மரியாதை நிமித்தமாக வைகோவைச் சந்தித்து வாழ்த்துபெற்றார்.
தொடர்ந்து வைகோவும் அவரது மகனும் எம்.பி.யுமான துரை வைகோவும் தவெகவுக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்து வந்தனர்.
இந்நிலையில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ இன்று பிற்பகல் 3 மணிக்கு முதல்வர் விஜய்யைச் சந்தித்துப் பேசவுள்ளார். நேற்று வைகோ, ஆதவ் அர்ஜுனாவைச் சந்தித்துப் பேசியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
MDMK chief vaiko meets CM vijay today
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