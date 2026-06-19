Dinamani
27 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கைமேக்கேதாட்டு அணைக்கு எதிராக பேரவையில் இன்று தீா்மானம்: முதல்வா் விஜய் முன்மொழிகிறாா்அமெரிக்க மத்திய வங்கி வட்டி விகிதத்தில் மாற்றமில்லை!அஞ்சல் துறை லோக் அதாலத்: ஜூன் 30-க்குள் மனுக்களை அனுப்பலாம்ஜந்தா் மந்திரில் நாளை இரண்டாம் கட்ட போராட்டம்: கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சிநாடு முழுவதும் மேலும் 3 கோடி குடும்ப அட்டைகள் வழங்க வாய்ப்பு - மத்திய அமைச்சா் தகவல்பிஎம் கிசான் திட்டத்தின்கீழ் 9.44 கோடி விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் நாளை பணம் டெபாசிட் - பிரதமா் மோடி தொடங்கி வைக்கிறாா்பிரிக்ஸ் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகா் மாநாட்டில் பங்கேற்பதாக சீனா அறிவிப்புநீட் தோ்வன்று ரயில் நிலையங்களில் உதவி மையங்கள்ரூ. 2,400 கோடி வேலைவாய்ப்பு ஊக்கத்தொகை: இன்று பிரதமா் வழங்குகிறாா் - நாடு முழுவதும் நேரலைகுடியரசு துணைத் தலைவா் இன்று லடாக் பயணம்
/
தமிழ்நாடு

பேரவை நேரலை தொடரும்: அமைச்சா் ராஜ் மோகன்

தமிழக சட்டப்பேரவை நிகழ்ச்சிகள் நேரலையில் ஒளிபரப்பப்படுவது தொடரும் என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சா் கே.ராஜ்மோகன் தெரிவித்தாா்.

News image

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் - TNDIPR

Updated On :19 ஜூன் 2026, 4:42 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக சட்டப்பேரவை நிகழ்ச்சிகள் நேரலையில் ஒளிபரப்பப்படுவது தொடரும் என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சா் கே.ராஜ்மோகன் தெரிவித்தாா்.

ஆளுநா் உரைக்கு பின்னா் பேரவை வளாகத்தில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தமிழ் எங்கள் மூச்சு, தமிழ் எங்கள் பேச்சு, இந்த வாழ்வு தமிழ் தந்தது. எனவே, எப்போதும் தமிழுக்கே முதலிடம். மத்திய அரசின் சுற்றறிக்கையின் படி ‘வந்தே மாதரம்’ முதலில் பாடவேண்டும் என சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அதனை கடைப்பிடிக்காமல், தமிழக அரசின் நிலைப்பாட்டின்படி பேரவையில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் பாடப்பட்டது.

தமிழக சட்டப்பேரவைக்கென ஒரு கண்ணியமும், மாண்பும் இருக்கிறது. ஜனநாயகபூா்வமாக எதிா்க்கட்சிகள் அவா்களின் எதிா்வினையை ஆற்றலாம். பேரவைக்கு திமுக உறுப்பினா்கள் கருப்பு வில்லை அணிந்து வந்தனா். எதிா்க்கட்சிகள் அவா்களின் எதிா்ப்பை காட்டலாம். ஆனால், அவா்கள் கடந்த ஆட்சியில் அப்படி வந்திருக்க வேண்டும். கொஞ்சம் கால தாமதமாக வந்துள்ளனா்.

குற்றங்கள் குறைவு: கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டில் சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு 30 வழக்குகள் பதியப்பட்டதாக சொல்கிறாா்கள். இப்போது அதைவிடக் குற்றங்கள் குறைந்துள்ளன. காவல் நிலையங்கள் மீதான பாதுகாப்பு உணா்வு அதிகரித்துள்ளதால், பாதிக்கப்பட்டவா்கள் அதிகளவில் வெளியில் வருகின்றனா். இப்போதைய ஆட்சியில் எந்த பாரபட்சமும் இல்லாமல் துரித நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, அதிகபட்சமான தண்டனை பெற்றுத்தருவதற்கான பணிகள் நடந்துகொண்டிருக்கிறன.

பொது அமைதியையும், சட்டம்-ஒழுங்கையும், நீதியையும் நிலைநாட்டுவதற்காக ‘சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப் படை’ உள்பட பல்வேறு நடவடிக்கைகளை இந்த அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது.

தொடக்கம் நல்ல முழக்கம்: ஆளுநா் உரையுடன் பேரவைக் கூட்டத் தொடா் நல்ல முறையில் தொடங்கியுள்ளது. தொடக்கம் நல்ல முழக்கமாக இருக்கிறது.

இரண்டு, மூன்று ஆண்டுகளாக இருட்டடிப்பு செய்யப்பட்ட சட்டப்பேரவை நேரலை மீண்டும் தொடங்கியிருக்கிறது. இனி சட்டப்பேரவை நேரலை தொடரும். இது ஜனநாயகத்துக்கு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டு என்றாா் அமைச்சா் ராஜ்மோகன்.

தொடர்புடையது

இருமொழிக் கொள்கையே தொடரும்: தமிழக அரசு திட்டவட்டம்

இருமொழிக் கொள்கையே தொடரும்: தமிழக அரசு திட்டவட்டம்

எங்கள் சமூக ஊடக பதிவுகளை நீங்கள் அகற்றலாம், ஆனால் எங்களை அல்ல: சிஜேபி நிறுவனா் அபிஜீத் டிப்கே பேட்டி

எங்கள் சமூக ஊடக பதிவுகளை நீங்கள் அகற்றலாம், ஆனால் எங்களை அல்ல: சிஜேபி நிறுவனா் அபிஜீத் டிப்கே பேட்டி

மக்களின் நன்மதிப்பை இழந்துவிட்டது தவெக- முன்னாள் அமைச்சா் வி.செந்தில்பாலாஜி

மக்களின் நன்மதிப்பை இழந்துவிட்டது தவெக- முன்னாள் அமைச்சா் வி.செந்தில்பாலாஜி

தமிழ் முழக்கப் பேரவை நிகழ்ச்சி

தமிழ் முழக்கப் பேரவை நிகழ்ச்சி

விடியோக்கள்

என்னைத் தெரியும் எனச் சொன்னால்! GET OUT சொல்லிடுங்க! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

என்னைத் தெரியும் எனச் சொன்னால்! GET OUT சொல்லிடுங்க! அமைச்சர் ராஜ்மோகன் | TVK

Ravindran Duraisamy Interview | டார்கெட் செய்யப்படுகிறாரா திருமாவளவன் ? | CM Vijay | TVK | Thirumavalavan | VCK

Ravindran Duraisamy Interview | டார்கெட் செய்யப்படுகிறாரா திருமாவளவன் ? | CM Vijay | TVK | Thirumavalavan | VCK

150 பாலியல் வழக்குகள், 130 கொலைகள்! தவெக ஆட்சியை விமர்சித்த EPS | ADMK | TVK

150 பாலியல் வழக்குகள், 130 கொலைகள்! தவெக ஆட்சியை விமர்சித்த EPS | ADMK | TVK

மத்திய அரசுக்கு எதிரான கருத்துகள், விமர்சனங்கள்! ஆளுநர் உரை | TN assembly | Governor speech

மத்திய அரசுக்கு எதிரான கருத்துகள், விமர்சனங்கள்! ஆளுநர் உரை | TN assembly | Governor speech