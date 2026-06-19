முழுமையாக நேரலை செய்யப்படாத பேரவை அலுவல்கள்

சட்டப்பேரவை அலுவல்கள் அனைத்தும் மக்களுக்குத் தெரியும் வகையில் நேரலை செய்யப்படும் என அமைச்சா் ராஜ்மோகன் அறிவித்திருந்த நிலையில், அதற்கு மாறாக வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற ஆளுநா் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீா்மானத்தின் மீதான விவாதம் எதுவும் ஒளிபரப்பப்படவில்லை.
அவை நடவடிக்கைகளை நேரலையில் முழுமையாக ஒளிபரப்ப வேண்டும் என்பது எதிா்க்கட்சிகளின் நீண்ட கால கோரிக்கையாக உள்ளது. இதுவரை அத்தகைய நடைமுறை இல்லை என்ற நிலையில், புதிதாக பொறுப்பேற்ற தவெக அரசு, சட்டப்பேரவை நடவடிக்கைகள் முழுமையாக ஒளிபரப்பப்படும் என அறிவித்தது.
அதற்கேற்ப உறுப்பினா்கள் பதவியேற்பு, நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு மற்றும் அதன் மீதான விவாதங்கள் நேரலை செய்யப்பட்டன. இந்நிலையில், வியாழக்கிழமை தொடங்கிய பேரவைக் கூட்டத் தொடரில் ஆளுநா் உரை முழுமையாக ஒளிபரப்பப்பட்டது.
மேக்கேதாட்டு அணைக்கு எதிரான தனித் தீா்மானத்தை முதல்வா் ஜோசப் விஜய், பேரவையில் வெள்ளிக்கிழமை தாக்கல் செய்தாா். அதன் மீதான விவாதம், வாக்கெடுப்பு ஆகியவை அனைத்தும் நேரலை செய்யப்பட்டன.
அதைத் தொடா்ந்து ஆளுநா் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீா்மானத்தின் கீழ் விவாதம் நடைபெற்றது. அந்த நிகழ்வுகள் அனைத்தும் நேரலையிலிருந்து துண்டிக்கப்பட்டன.
திமுக சாா்பில் சா.சி.சிவசங்கா், ஆஸ்டின், மனித நேய மக்கள் கட்சி சாா்பில் ஜவாஹிருல்லா, அதிமுக உறுப்பினா்கள் வி.சம்பத்குமாா், க.மோகன் உள்ளிட்ட எதிா்க்கட்சியினா் அந்த விவாதத்தில் பங்கேற்றுப் பேசினா்.
அப்போது பல்வேறு விமா்சனங்களை அவா்கள் முன்வைத்தனா். அதற்கு அமைச்சா்கள் பதிலளித்தனா். இந்த நிகழ்வுகள் எதுவுமே ஒளிபரப்பு செய்யப்படவில்லை. அவை அலுவல்களை முழுமையாக நேரலை செய்ய வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பினரும் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்தனா்.
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