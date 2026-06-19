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தமிழ்நாடு

மேக்கேதாட்டு தனித்தீர்மானம்: தமிழக எம்.பி., எம்எல்ஏக்கள் மத்திய அரசிடம் நேரில் வழங்க வேண்டும்

மேக்கேதாட்டு தனித்தீர்மானத்தை தமிழக எம்.பி., எம்எல்ஏக்கள் குழுவாகச் சென்று மத்திய அரசிடம் நேரில் வழங்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

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உதயநிதி ஸ்டாலின்

Updated On :19 ஜூன் 2026, 9:30 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மேக்கேதாட்டு தனித்தீர்மானத்தை தமிழக எம்.பி., எம்எல்ஏக்கள் குழுவாகச் சென்று மத்திய அரசிடம் நேரில் வழங்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில், தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் வகையில், மேக்கேதாட்டுவில் அணை கட்ட முயற்சிக்கும் கர்நாடகத்தின் செயலுக்கு எதிராக, தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட தனித்தீர்மானத்தை தி.மு.கழகம் சார்பில் ஆதரித்து உரையாற்றினோம்.

கட்சித்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வழிகாட்டுதலின்படி, மேக்கேதாட்டுவில் அணை கட்ட முயல்வது New Dispute ஆக இருப்பதால், The Inter-State Water Disputes Act 1956-ன்படி புதிய தனி நடுவர் மன்றம் அமைக்க வேண்டும் என்ற திருத்தத்தைத் தீர்மானத்தில் சேர்க்க வேண்டும் என்றும், இந்த தீர்மானத்தை கடிதமாக ஒன்றிய அரசுக்கு அனுப்பாமல், தமிழ்நாட்டு சட்டமன்ற - நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒரு குழுவாகச் சென்று நேரில் வழங்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினோம்.

நாம் அளித்தத் திருத்தத்தை இணைத்து ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம்.

காவிரி மீதான தமிழ்நாட்டின் உரிமையை நிலைநாட்ட தமிழ்நாடு அரசு எடுக்கும் அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் தி.மு.கழகம் துணை நிற்கும்! இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Summary

Leader of the Opposition Udhayanidhi Stalin has urged that a delegation of Tamil Nadu MPs and MLAs should go in person to submit the separate resolution on Mekedatu to the Central Government.

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