அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்கு எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை?

அடுத்த 3 மணி நேரத்துக்கு செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட 5 மாவட்டங்களில் பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,
"அடுத்த 3 மணி நேரத்துக்கு (இன்று மாலை 4 மணி வரை) செங்கல்பட்டு, நாமக்கல், பெரம்பலூர், திருச்சி, திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Rain update for next 3 hours in Tamilnadu
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