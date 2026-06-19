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தமிழ்நாடு

சீருடைப் பணியாளர் தேர்வாணையத் தலைவராக சந்தீப் மித்தல் நியமனம்!

ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது பற்றி....

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சந்தீப் மித்தல், ஐபிஎஸ் - x / sandeep mittal

Updated On :19 ஜூன் 2026, 1:15 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழக சீருடைப் பணியாளர் தேர்வாணைய தலைவராக சந்தீப் மித்தல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

தமிழக தீயணைப்பு ஆணையத் தலைவராக இருந்த சங்கர் ஜிவால் சில நாள்களுக்கு முன்னர் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தார்.

இதையடுத்து தீயணைப்பு ஆணையத் தலைவராக சீமா அகர்வாலை நியமித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் டிஜிபி ஆக உள்ள சீமா அகர்வால், தீயணைப்பு ஆணையத்தின் தலைவர் பொறுப்பையும் கூடுதலாக கவனிப்பார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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அதேபோல, ஆயுதப்படை டிஜிபியாக இருந்த சந்தீப் மித்தல், சீருடைப் பணியாளர் தேர்வாணைய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மேலும், ஆயுதப்படை ஏடிஜிபி ஆக ஆர். தினகரன் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

முன்னதாக, தமிழக டிஜிபி​யாக இருந்த சங்​கர் ஜிவால், கடந்த ஆண்டு பணி ஓய்வு பெற்​றதையடுத்து திமுக அரசு, 'தமிழ்​நாடு தீயணைப்பு ஆணை​யம்' என்ற புதிய அமைப்பை உரு​வாக்​கி அதன் தலைவராக நியமித்தது. இந்நிலையில் சங்கர் ஜிவால் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

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Summary

IPS officers transferred; Sandeep Mittal appointed as DGP of TN Uniformed Services Recruitment Board

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