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தமிழ்நாடு

மேக்கேதாட்டு அணைக்கு எதிரான தீர்மானம் பாராட்டுக்குரியது: கமல்

மேக்கேதாட்டு அணைக்கு எதிராக தமிழக சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது பாராட்டுக்குரியது என்று கமல் தெரிவித்தது பற்றி...

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முதல்வர் விஜய் / கமல்ஹாசன் - படம் - தினமணி

Updated On :19 ஜூன் 2026, 4:13 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மேக்கேதாட்டு அணைக்கு எதிராக தமிழக சட்டப்பேரவையில் தனித் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது பாராட்டுக்குரியது என்று மாநிலங்களவை எம்.பி.யும் மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவருமான கமல்ஹாசன், வெள்ளிக்கிழமை (ஜூன் 19) தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில், காவிரியின் குறுக்கே அணை கட்டும் முயற்சிக்கு எதிரான தனது முதல் தனித் தீர்மானத்தை முதல்வர் விஜய் இன்று காலை முன்மொழிந்தார். இதற்கு அனைத்துக் கட்சியினரும் ஆதரவு தெரிவித்ததால், தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.

இதுகுறித்து கமல்ஹாசன் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது:

காவிரி நடுவர் மன்றம் அளித்த இறுதித் தீர்ப்பையும், 2018-ல் உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பையும் மதிக்காமல் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேக்கேதாட்டு அணை கட்ட தன்னிச்சையாக முனையும் கர்நாடக அரசுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் தமிழ்நாடு முதல்வர், தம்பி விஜய் அவர்கள் தனித்தீர்மானத்தைக் கொண்டு வந்து அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவோடு நிறைவேற்றி இருப்பது பாராட்டுக்குரியது.

தமிழ்நாட்டின் நீர் உரிமையையும், தமிழக விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தையும் பாதிக்கும் மேக்கேதாட்டு விவகாரத்தில் அரசியல் மனமாச்சரியங்களை ஒதுக்கிவிட்டு அனைவரும் ஓரணியாக நின்று ஒருமித்த குரலாக ஒலித்த தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் மனதாரப் பாராட்டுகிறேன் என்று கமல்ஹாசன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Summary

Rajya Sabha MP and Makkal Needhi Maiam leader Kamal Haasan stated on Friday (June 19) that the passing of a special resolution in the Tamil Nadu Legislative Assembly against the Mekedatu dam is praiseworthy.

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