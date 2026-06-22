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தமிழ்நாடு

முதல்வர் விஜய்க்கு பிரதமர் மோடி பிறந்த நாள் வாழ்த்து!

முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவருக்கு பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

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பிரதமர் மோடி - முதல்வர் விஜய்(கோப்புப்படம்) - படம்: பிரதமர் அலுவலகம்

Updated On :22 ஜூன் 2026, 9:37 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவருக்கு பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து பிரதமர் மோடி வெளியிட்ட வாழ்த்துச் செய்தியில், "தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய்க்குப் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள். முதல்வர் விஜய் நீண்ட ஆயுளுடன், நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் வாழப் பிரார்த்திக்கிறேன்.'' இவ்வாறு பதிவிட்டுள்ளார்.

முதல்வா் ஜோசப் விஜய், தனது 52-ஆவது பிறந்தநாளை திங்கள்கிழமை (ஜூன் 22) கொண்டாடுகிறாா். தமிழக முதல்வராக அவருக்கு இது முதல் பிறந்தநாள் என்பதால், மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு நல உதவிகள் வழங்கி, தவெகவினா் கோலாகலமாக கொண்டாடி வருகின்றனா்.

அதற்கு முன்னோட்டமாக பல இடங்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமையே சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன. அதன்படி, அன்னதானம், ரத்த தானம், உடல் தானப் பதிவுகள் நடைபெற்றன.

Summary

On the occasion of Chief Minister Vijay's birthday, leaders including Prime Minister Modi have extended their greetings to him.

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