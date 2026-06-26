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தமிழ்நாடு

திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? மு.க. ஸ்டாலின் பதில்!

திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிடுவதாக வெளியாகும் தகவல் குறித்து மு.க. ஸ்டாலின் பதில்....

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திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் - கோப்புப் படம்

Updated On :26 ஜூன் 2026, 2:30 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுவது பற்றி இன்னும் முடிவெடுக்கவில்லை என்று திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் பதில் அளித்துள்ளார்.

முதல்வர் விஜய் பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு ஆகிய 2 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற நிலையில் பெரம்பூர் தொகுதியைத் தக்கவைத்துக் கொண்டு திருச்சி கிழக்கு தொகுதியை ராஜிநாமா செய்தார்.

திருச்சி கிழக்கு தொகுதியுடன் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜிநாமா செய்த 5 தொகுதிகளுடன் சேர்த்து இடைத்தேர்தல் விரைவில் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தொடர்ந்து இன்று திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? என திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

அதற்கு அவர், 'திருச்சி தொகுதியில் போட்டியிடுவது பற்றி இன்னும் முடிவெடுக்கவில்லை' என்று கூறினார்.

மு.க. ஸ்டாலின் விரைவில் சட்டப்பேரவை செல்வார் என திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Is MK stalin contested in tiruchy east constituency?

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