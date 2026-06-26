திருச்சி கிழக்கில் மு.க. ஸ்டாலின் போட்டியா?

திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுவது குறித்து திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் பதிலளித்துள்ளார்.
திமுக தலைவரும் முன்னாள் முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின் மீண்டும் சட்டப்பேரவைக்குச் செல்வார் என முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு கூறியிருந்தார்.
இதனையடுத்து, திருச்சி கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் மு.க. ஸ்டாலின் போட்டியிட வாய்ப்புகள் இருப்பதாகக் கூறப்பட்டு வந்தது.
இந்த நிலையில், திருச்சி கிழக்கில் போட்டி குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு மு.க. ஸ்டாலின் பதிலளித்ததாவது, "இன்னும் முடிவு செய்யவில்லை. முடிவு செய்தால் சொல்கிறேன்" என்று தெரிவித்தார்.
Summary
Is Former Chief Minister MK Stalin contesting in Trichy East?
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