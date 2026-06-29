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தமிழ்நாடு

போதைப்பொருள்: அமைச்சர் சரத்குமார் மீது சென்னை காவல் ஆணையரிடம் புகார்!

அமைச்சர் சரத்குமார் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த சென்னை காவல் ஆணையரிடம் புகார்...

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அமைச்சர் சரத்குமார் - கோப்புப் படம்

Updated On :29 ஜூன் 2026, 1:14 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அமைச்சர் சரத்குமார் மீது போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என சென்னை காவல் ஆணையரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது தவெக அரசின் மனிதவள மேலாண்மைத் துறை அமைச்சராக உள்ள சரத்குமார், 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சென்னையில் ஒரு ஐபிஎல் போட்டியின்போது மைதானத்தில் வைத்து போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாக ஒரு விடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இதுபற்றி பலரும் சமூக வலைத்தளங்களில் கண்டனத்துடன் கருத்து தெரிவித்து வந்த நிலையில் அமைச்சர் சரத்குமார் இதுபற்றி விளக்கமளித்து விடியோ ஒன்றை வெளியிட்டார்.

ஐபிஎல் போட்டிக்கு குடும்பத்துடன் சென்றபோது குழந்தைக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போகவே மாத்திரையை நொறுக்கி வழங்கியதாகக் கூறியிருந்தார்.

எனினும் அமைச்சர் சரத்குமார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி திமுக மாணவரணி சார்பில் மாநிலம் முழுவதும் இன்று (ஜூன் 29) போராட்டம் நடத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதனிடையே அமைச்சர் சரத்குமார் மீது போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என வழக்கறிஞர் சரண்யா என்பவர் சென்னை காவல் ஆணையரிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.

Summary

Drug issue: Complaint against Minister Sarathkumar to Chennai Police Commissioner

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