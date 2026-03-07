காட்பாடி - ஜோலாா்பேட்டை 2 மெமு ரயில்கள் இன்று ரத்து...

காட்பாடி-ஜோலாா்பேட்டை இடையேயான இரண்டு மெமு ரயில்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை ரயில்வே கோட்டம் சாா்பில் விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பு:
அரக்கோணம்-ஜோலாா்பேட்டை பிரிவில் பச்சக்குப்பம் பணிமனையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (மாா்ச் 8) பிற்பகல் 1.05 மணி முதல் மாலை 4.05 மணி வரையில் தண்டவாளம் மற்றும் தொழில்நுட்ப பணிகள் நடைபெறவுள்ளன.
பணிகள் காரணமாக காட்பாடியிலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை (மாா்ச் 8) 9.30 மணிக்குப் புறப்பட்டு ஜோலாா்பேட்டை செல்லும் மெமு ரயில், ஜோலாா்பேட்டையிலிருந்து பிற்பகல் 12.15 மணிக்கு புறப்பட்டு காட்பாடி செல்லும் மெமு ரயில் ஆகியவை முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன எனக்குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
டிரெண்டிங்
ஈரோடு- கரூா் இடையே ரயில்கள் பகுதி வாரியாக ரத்து!
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்து
மாா்ச் 1 முதல் அரக்கோணம் - திருப்பதி மெமு ரயில் போக்குவரத்தில் தற்காலிக மாற்றம்
2 விரைவு ரயில்கள் புறப்பாடு, சேருமிடங்களில் மாற்றம்!
வீடியோக்கள்
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
தினமணி வீடியோ செய்தி...