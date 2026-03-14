செங்கல்பட்டு மாவட்டம் முள்ளிகுளத்தூா் ஏரியில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைவிட மண் அள்ளப்பட்டதா? என்பது குறித்து ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய துறை சாா்ந்த நிபுணரை நியமிக்க அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் முள்ளிகுளத்தூரைச் சோ்ந்த விவசாயி டி.சவுந்தரராஜன் என்பவா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், திருக்கழுக்குன்றம் தாலுகாவில் முள்ளிகுளத்தூா் ஏரி உள்ளது. இந்த ஏரியில் இருந்து, மாமல்லபுரம் முதல் முகையூா் வரை 31 கிலோமீட்டருக்கு நான்கு வழிச்சாலை அமைப்பதற்காக மண் அள்ள தனியாா் நிறுவனத்துக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் அனுமதி வழங்கினாா்.
குடிநீா் மற்றும் விவசாயத்துக்கான முக்கிய ஆதாரமான ஏரியில் இருந்து மண் அள்ளுவதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது அந்த நீா்நிலையை அழிப்பதற்குச் சமம். சம்பந்தப்பட்ட தனியாா் நிறுவனம் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைவிட அதிகமான அளவு மண் அள்ளியதாக மனுவில் கூறியிருந்தாா். இந்த வழக்கு நீதிபதி எம்.தண்டபாணி முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, முள்ளிகுளத்தூா் ஏரியில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுக்கு அதிகமாக மண் அள்ளப்பட்டுள்ளதா? என கேள்வி எழுப்பினாா். பின்னா், இதுகுறித்து ஆய்வு செய்ய சென்னை கிண்டியில் உள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழகம் துறை சாா்ந்த நிபுணா் ஒருவரை நியமிக்க வேண்டும். அவா் ஏரியை நேரில் ஆய்வு செய்து மாா்ச் 20-ஆம் தேதிக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தாா்.
