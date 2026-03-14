Dinamani
பதவி உயர்வு வேண்டுமா? அக்செஞ்சர் தலைமை செயல் நிர்வாகி சொல்வது என்ன?உணவகங்கள், டீக்கடைகளுக்கு மின்சார மானியம்: தமிழக அரசின் அதிரடி அறிவிப்புசிலிண்டர் தட்டுப்பாடு! தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் என்னென்ன?விளம்பர வெறிக்கு சிறுவர்களா? வெட்கமாக இல்லையா? அண்ணாமலை கேள்வி! ஈரான் தாக்குதலில் 5 அமெரிக்க டேங்கர் விமானங்கள் சேதம்!தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடி குறைவு! வேளச்சேரி - பரங்கிமலை ரயில் சேவை தொடங்கியது! வீடுகளுக்கு சமையல் எரிவாயு சிலிண்டா் தடையற்ற விநியோகம்: மத்திய அரசு மீண்டும் உறுதி
/
தமிழ்நாடு

விசிகவுக்கு எத்தனை தொகுதிகள்? முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினுடன் திருமாவளவன் சந்திப்பு!

முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினுடன் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் சந்திப்பு பற்றி...

News image
முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் தொல். திருமாவளவன்- கோப்புப் படம்
Updated On :14 மார்ச் 2026, 10:15 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினுடன் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் இன்று(மார்ச் 14) சந்திப்பு மேற்கொண்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவைத்தேர்தல் விரைவில் அறிவிக்கப்படவுள்ளதையொட்டி கட்சிகளிடையே கூட்டணி மற்றும் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

அந்தவகையில், திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, தொகுதிப் பங்கீடு தொடர்பாக திமுகவுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறது.

முதல்கட்ட பேச்சுவார்த்தை முடிவடைந்த நிலையில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினுடன் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் இன்று சந்திப்பு மேற்கொண்டுள்ளார்.

சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள முதல்வர் இல்லத்தில் இந்த சந்திப்பானது நடைபெற்றுள்ளது.

கடந்த தேர்தலைப்போலவே விசிகவுக்கு 6 தொகுதிகள் வழங்க திமுக முதலில் முடிவெடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

ஆனால், விசிக 12 தொகுதிகள் வரை கேட்டுள்ளதாகவும் இதனால் விசிகவுக்கு 8 தொகுதிகள் வரை வழங்கப்படலாம் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மேலும், இன்று அல்லது நாளை விசிகவுடன் தொகுதிப் பங்கீடு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

மு.க. ஸ்டாலினுடன் பேசியது என்ன? - செல்வப்பெருந்தகை பதில்!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 மணி நேரம் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு