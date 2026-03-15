Dinamani
மார்ச் 17 முதல் 22 வரை திமுக வேட்பாளர் நேர்காணல்! - துரைமுருகன்காஸாவில் இஸ்ரேல் தாக்குதல்: கர்ப்பிணி, 2 சிறார்கள் உள்பட 12 பேர் பலி!சிறுபான்மையினரின் ஒற்றுமை தமிழ் நாட்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் முக்கியம் : மு.க. ஸ்டாலின்6 மாநில இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு!கேரள தேர்தல் களம்: ஆளும் சிபிஐ 86 இடங்களில் போட்டி! அசாம், கேரளம், புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் 9இல் வாக்குப்பதிவுதமிழ்நாட்டுக்கு ஏப்.23ஆம் தேதி தேர்தல் மேற்கு வங்கம்: ஏப்ரல் 23, 29 பேரவைத் தேர்தல் அறிவிப்பு 5 மாநில பேரவைத் தேர்தல்: மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை புதுச்சேரிக்கு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு முழுவதும் சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்படும்: தேர்தல் ஆணையம் ஒவ்வொரு 2 மணி நேரத்திற்கும் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் தெரிவிக்கப்படும் 5 மாநிலங்களில் மொத்தம் 2.19 லட்சம் வாக்குச்சாவடிகள்: தேர்தல் ஆணையம் அதிமுக ஆட்சிமன்றக் குழு திருத்தியமைப்பு! எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு!
/
தமிழ்நாடு

விஜய்க்காக விதிகள் தளர்வா?

தவெக தலைவர் விஜய்க்காக விதிகள் தளர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதைப் பற்றி...

News image
தவெக தலைவர் விஜய்
Updated On :15 மார்ச் 2026, 9:07 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தில்லியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை சிபிஐ தலைமை அலுவலகத்தில் நடிகர் விஜய் ஆஜரான வேளையில், மாலை 4.30 மணியளவில் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் தமிழகம், புதுச்சேரி உள்பட ஐந்து சட்டப்பேரவைகளுக்கான தேர்தல் தேதியை அறிவித்தது.

இதையடுத்து, சிபிஐ தலைமையகத்தில் இருந்து தனது காரின் சன் ரூஃப் கண்ணாடி பகுதியில் நின்று கொண்டே தனது கையை அசைத்தவாறு விஜய் வெளியே வந்தார். அப்போது சிபிஐ தலை மையகத்துக்கு வெளியே கூடியிருந்த விஜய் ரசிகர்கள் அவருக்கு ஆதரவாக குரல் எழுப்பினர்.

சிபிஐ அலுவலகத்தில் விசாரணைக்காக எத்தனையோ அரசி யல் தலைவர்கள் வந்துசென்ற போதிலும், முதல்முறையாக விஜய் மட்டுமே இப்படி திறந்தவெளியாக நின்றவாறு வெளியே செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இரண்டாவதாக, கடந்த முறை விஜய் விசாரணைக்கு ஆஜரான போது, இரவு 7 மணிக்கு மேல் தனி விமானம் தலைநகரில் இருந்து பறக்க அனுமதியில்லை என்ற காரணத்தைக் கூறி மறுதினம் புறப்பட விமான போக்குவரத்துத் துறை அனுமதி அளித்தது.

ஆனால், ஞாயிற்றுக்கிழமை விசாரணைக்கு ஆஜரான பின்பு வெளியே வந்த விஜய்யின் தனி விமானம் இரவு 8 மணிக்கு சென்னைக்கு புறப்பட விமான போக்குவரத்துத் துறை அனுமதி வழங்கியது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு