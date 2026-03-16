தங்கம், வெள்ளி விலை மீண்டும் குறைவு

வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளது.
அதன்படி, சென்னையில் ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ரூ.50 விலை குறைந்து ரூ.14,710க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதேசமயம், ஆபரணத் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.400 விலை குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,17,680க்கு விற்பனையாகிறது.
இதேபோல் ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.4 விலை குறைந்து ரூ.276க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மேலும் ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.4,000 விலை குறைந்து ரூ.2,76,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கத்தில் முதலீடு செய்வதை சர்வதேச முதலீட்டாளர்கள் குறைத்துள்ளதால் அதன் விலை குறைந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
எனினும், தங்கம், வெள்னி விலை தொடர்ந்து குறைந்து வருவது மக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Today, the first day of the week, gold and silver prices have fallen sharply.
டிரெண்டிங்
மீண்டும் உயர்ந்த தங்கம் - வெள்ளி விலை!
தங்கம் விலை குறைவு
தங்கம், வெள்ளி விலை குறைவு
தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடி உயர்வு
வீடியோக்கள்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சுல்தான் பாடல் வெளியானது!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...