தங்கம், வெள்ளி விலை மீண்டும் குறைவு

வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளது.

தங்கம் (கோப்புப்படம்)
Updated On :16 மார்ச் 2026, 4:54 am

அதன்படி, சென்னையில் ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ரூ.50 விலை குறைந்து ரூ.14,710க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதேசமயம், ஆபரணத் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.400 விலை குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,17,680க்கு விற்பனையாகிறது.

இதேபோல் ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.4 விலை குறைந்து ரூ.276க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மேலும் ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.4,000 விலை குறைந்து ரூ.2,76,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கத்தில் முதலீடு செய்வதை சர்வதேச முதலீட்டாளர்கள் குறைத்துள்ளதால் அதன் விலை குறைந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

எனினும், தங்கம், வெள்னி விலை தொடர்ந்து குறைந்து வருவது மக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Today, the first day of the week, gold and silver prices have fallen sharply.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
