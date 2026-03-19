தங்கம் விலை அதிரடி குறைவு! எவ்வளவு?

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(மார்ச் 19) சவரனுக்கு ரூ. 2,160 குறைந்து ரூ.1,14,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சென்னையில் தங்கம் விலை கடந்த சில நாள்களாக தொடர்ந்து குறைந்த வண்ணம் உள்ளது.
இந்த வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கள்கிழமை விலை கிராமுக்கு ரூ. 400 குறைந்து சவரன் ரூ. 117,680-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, மூன்று நாள்களாக தங்கத்தின் விலை குறைந்து செவ்வாய் ரூ. 117,200-க்கும், புதன் ரூ. 116,560-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், நான்காவது நாளாக வியாழக்கிழமை காலையும் சவரனுக்கு ரூ. 2,160 குறைந்து ரூ.1,14,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராமின் விலை ரூ. 14,300 ஆகும்.
வெள்ளி விலையும் அதிரடியாக கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 குறைந்துள்ளது. ஒரு கிராம் ரூ. 265-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,65,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
summary
Gold price drops dramatically! How much?
டிரெண்டிங்
தங்கம், வெள்ளி விலை மீண்டும் குறைவு
தங்கம் விலை நிலவரம்: இன்று பவுனுக்கு எவ்வளவு குறைந்தது?
தங்கம் விலை குறைவு
தங்கம், வெள்ளி விலை குறைவு
வீடியோக்கள்
Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...