தங்கம், வெள்ளி விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!
இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் தொடர்பாக...
கோப்புப்படம்
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(மார்ச் 24) சவரனுக்கு ரூ. 2,720 குறைந்துள்ளது.
மேற்காசிய நாடுகளுக்கிடை போர்ப் பதற்றம் காரணமாக தங்கம் விலை கடந்த சில நாள்களாக தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது. அந்தவகையில், கடந்த மார்ச் 21-இல் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.2,640 குறைந்து ரூ.1,08,960-க்கு விற்பனையானது.
தொடர்ந்து, வாரத்தின் முதல்நாளான திங்கள்கிழமை காலை சவரனுக்கு ரூ. 5,360 குறைந்து ரூ.1,03,600-க்கும், பின்னர் பிற்பகலில் விலை மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ. 2,240 குறைந்து ரூ.1,01,360-க்கும் விற்பனையானது.
இப்படி, ஒரே நாளில் விலை 2 முறை குறைந்த நிலையில் தற்காலிக போர்நிறுத்த அறிவிப்பு காரணமாக மாலை அதிரடியாக உயர்ந்தது.
அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ. 670 உயர்ந்து ரூ.13,340-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 5,360 உயா்ந்து ரூ.1,06,720-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 2,720 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,04,000-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 340 குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ. 13,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து ரூ. 240-க்கும், ஒரு கிலோவுக்கு (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 10,000 குறைந்து ரூ. 2.40 லட்சத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தொடர்புடையது
