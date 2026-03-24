தங்கம், வெள்ளி விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் தொடர்பாக...

Updated On :24 மார்ச் 2026, 4:17 am

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(மார்ச் 24) சவரனுக்கு ரூ. 2,720 குறைந்துள்ளது.

மேற்காசிய நாடுகளுக்கிடை போர்ப் பதற்றம் காரணமாக தங்கம் விலை கடந்த சில நாள்களாக தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது. அந்தவகையில், கடந்த மார்ச் 21-இல் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.2,640 குறைந்து ரூ.1,08,960-க்கு விற்பனையானது.

தொடர்ந்து, வாரத்தின் முதல்நாளான திங்கள்கிழமை காலை சவரனுக்கு ரூ. 5,360 குறைந்து ரூ.1,03,600-க்கும், பின்னர் பிற்பகலில் விலை மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ. 2,240 குறைந்து ரூ.1,01,360-க்கும் விற்பனையானது.

இப்படி, ஒரே நாளில் விலை 2 முறை குறைந்த நிலையில் தற்காலிக போர்நிறுத்த அறிவிப்பு காரணமாக மாலை அதிரடியாக உயர்ந்தது.

அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ. 670 உயர்ந்து ரூ.13,340-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 5,360 உயா்ந்து ரூ.1,06,720-க்கும் விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 2,720 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,04,000-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 340 குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ. 13,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து ரூ. 240-க்கும், ஒரு கிலோவுக்கு (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 10,000 குறைந்து ரூ. 2.40 லட்சத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

