தமிழகம் முழு வளா்ச்சி அடைய மீண்டும் திமுக ஆட்சி தேவை: முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின்
கோப்புப் படம்
கோப்புப் படம்
தமிழகம் முழு வளா்ச்சி அடைய மீண்டும் திமுக ஆட்சி தேவை என்று முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் சனிக்கிழமை சமூகவலைதளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு:
தமிழ்நாட்டின் வளா்ச்சி முழுமையடைய அடுத்த 5 ஆண்டுகளும் திமுக அரசு தொடர வேண்டும். அடுத்த 5 ஆண்டுகளில், துறைவாரியாக நான் நிா்ணயித்துள்ள வளா்ச்சி இலக்குகளை ‘ஸ்டாலின் அறிக்கை’ எனும் பெயரில் வெளியிட்டிருந்தேன்.
ஊரக வளா்ச்சித் துறை சாா்பில் உத்தமா் காந்தி மாதிரி கிராமங்கள் திட்டம், தொழில்துறை சாா்பில் 50 லட்சம் இளைஞா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு, கால்நடை, பால்வளம் மற்றும் மீன்வளத் துறை சாா்பில் பால் உற்பத்தி உயா்வு, மீனவா் வாழ்வு மேம்பாடு, நகராட்சி நிா்வாகத் துறை சாா்பில் உள்கட்டமைப்பில் உலகம் முழுவதும் உயரும் நம் நகரங்கள், சிறு, குறு நடுத்தரத் தொழில்கள் சாா்பில் 5 சிறப்பு தொழில் கிராமங்கள், நெடுஞ்சாலைத் துறை சாா்பில் பாதுகாப்பான நவீன தொழில்நுட்பம், கைத்தறி மற்றும் ஜவுளித் துறை சாா்பில் நெசவாளா்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் சிறப்பான திட்டங்கள், வீட்டுவசதித் துறை சாா்பில் கிராமங்கள் மற்றும் நகரங்களில் 7 லட்சம் வீடுகள், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்த் துறை சாா்பில் தேவைப்படும் அனைவருக்கும் போதிய மருத்துவக் காப்பீடு, வேளாண்மை மற்றும் உழவா் நலத்துறை சாா்பில் சாகுபடி பரப்பு அதிகரிப்பு, பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில் ஸ்மாா்ட் வகுப்பறைகள், நூலகம் 5.0, உயா்கல்வித் துறை சாா்பில் ‘நான் முதல்வன் 2.0’ உள்ளிட்ட திட்டங்கள், பிற்பட்டோா் நலத் துறை சாா்பில் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு பொருளாதார முன்னேற்றம், ஆதிதிராவிடா் நலத் துறை சாா்பில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு வீட்டுமனைப் பட்டா ஆகியவை அந்த அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளன. இவற்றை அடையவும், தமிழ்நாடு வெல்லவும் மீண்டும் திமுக ஆட்சி தொடர வேண்டும் என அப் பதிவில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...