புதுச்சேரி தவெக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 30 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை தமிழக வெற்றிக் கழகம் அறிவித்துள்ளது.

விஜய்

Updated On :22 மார்ச் 2026, 4:40 pm

புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 30 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை தமிழக வெற்றிக் கழகம் இன்று (மார்ச் 22) அறிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில்,

வருகின்ற ஏப்ரல் 9 அன்று நடைபெற உள்ள புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனித்துக் களம் காண்கிறது என்பதை அனைவரும் அறிவீர்கள்.

புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள 30 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும் விருப்ப மனு அளித்தவர்களிலிருந்து இவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்கள். இதன் அடிப்படையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில், அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

குறிப்பிட்ட சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நிறுத்தப்படுகிறார்கள்.

தவெக வேட்பாளர்கள்

லாஸ்பேட்டை - வி. சாமிநாதன்

காரைக்கால் தெற்கு - கே.எ.யு. அசனா

நெட்டப்பாக்கம் (தனி) - எல். பெரியசாமி

திருபுவனை (தனி) - சாய் ஜே. சரவணன் குமார்

முத்தியால்பேட்டை - ஜே .பிரகாஷ் குமார்

பாகூர் - என். தனவேலு

ராஜ் பவன் - விஜே. சந்திரன்

உப்பளம் - எஸ். சிவா

உழவர்கரை - எஸ். சசிபாலன்

அரியாங்குப்பம் - எஸ். குமரவேலு

மணவெளி - பி. இராமு

வில்லியனூர் - ஆர். ரமேஷ்

முதலியார்பேட்டை - என். மணிபாலன்

மண்ணாடிப்பட்டு - கே. பாரதிதாசன்

உருளையன்பேட்டை - எஸ். மரிய பிரான்சிஸ்

