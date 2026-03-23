தங்கம் விலை ஒரே நாளில் ரூ. 7,600 குறைவு! மாலை நிலவரம்!
தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 7,600 குறைந்துள்ளது தொடர்பாக...
தங்கம் விலை (கோப்புப்படம்)
தங்கம் விலை (கோப்புப்படம்)
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(மார்ச் 23) ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ. 7,600 குறைந்துள்ளது.
வளைகுடா போர் பதற்றம் காரணமாக கடந்த சில நாள்களாக சர்வதேச அளவில் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது.
அந்த வகையில் சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்று காலை நிலவரப்படி, சவரனுக்கு ரூ. 5,360 குறைந்து ஒரு சவரன் தங்கம் 1,03,600-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 670 குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.12,950-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இன்று பிற்பகல் வர்த்தகம் நிறைவடையும் தருவாயில், தங்கம் விலை மேலும் குறைந்துள்ளது.
அதன்படி, தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 2,240 குறைந்து ஒரு சவரன் 1,01,360-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 280 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 12,670-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 235-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 235 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...