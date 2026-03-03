Dinamani
கூட்டணி இறுதியாகுமா? முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினுடன் ப. சிதம்பரம் சந்திப்பு!முதல்வரைச் சந்திக்கிறார் ப. சிதம்பரம்! காங். நிர்வாகிகளுடன் அவசர ஆலோசனை!முதியோர் உதவித்தொகை கூடுதலாக ரூ. 2,000 வரவு வைப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்!சௌதியில் அமெரிக்க தூதரகம் மீது ஈரான் டிரோன் தாக்குதல்! இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!இந்தியாவில் வன்முறை சம்பவங்கள் நேரிட வாய்ப்பு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை!1 - 9 வகுப்புகளுக்கான தோ்வுகளை முன்கூட்டியே நடத்தத் திட்டம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை!இந்தியா - கனடா விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம்!மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான விமானச் சேவை: இன்றும் ரத்து செய்தது ஏா் இந்தியா
/
தமிழ்நாடு

தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் தொடர்பாக...

News image
தங்கம் (கோப்புப்படம்)
Updated On :3 மார்ச் 2026, 4:22 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னையில் தங்கம் விலை இன்று(மார்ச் 3) சவரனுக்கு ரூ. 80 குறைந்து, ரூ.1,25,200-க்கு விற்பனையாகிறது.

தங்கம் விலை கடந்த சில நாள்களாக தொடர்ந்து ஏற்றம் கண்டு வந்தது. சனி மற்றும் ஞாயிறு ஆகிய இரு நாள்களில் மட்டும் மொத்தம் சவரனுக்கு ரூ.7,000 உயர்ந்தது.

ஈரான் மீது அமெரிக்க-இஸ்ரேல் கூட்டுப் படைகள் தாக்குதலின் எதிரொலியாக தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்து வந்தது.

இரு நாடுகளுக்கு இடையே போர் நடைபெறும் போது மற்ற நாடுகள் பாதுகாப்பு முதலீடாக பங்கு சந்தைக்கு பதிலாக தங்கத்தின் மீது முதலீடு செய்வது வழக்கமான ஒன்றாகும்.

ஏற்கெனவே பல்வேறு சர்வதேச காரணங்களால் தங்கம் விலை தினந்தோறும் உயர்ந்து வருகிறது. இந்தச் சூழலில், தங்கம் விலை இன்று குறைந்துள்ளது.

இதனிடையே, வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கள்கிழமை தங்கம் விலை சற்று குறைந்தது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.115 குறைந்து ரூ.15,660-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.920 குறைந்து ரூ.1,25,280-க்கும் விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை செவ்வாய்க்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 80 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,25,200-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 15,650-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதேபோல், வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லாமல் ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 315-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 3.15 லட்சத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

summary

Gold prices in Chennai today (March 3) fell by Rs. 80 per sovereign, selling at Rs. 1,25,200.

ஹோர்முஸ் நீரிணை மூடல்: அதிரடி காட்டும் ஈரான்!

ஹோர்முஸ் நீரிணை மூடல்: அதிரடி காட்டும் ஈரான்!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 4,640 குறைந்தது! வெள்ளி கிலோ ரூ. 20,000 குறைவு!!

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 4,640 குறைந்தது! வெள்ளி கிலோ ரூ. 20,000 குறைவு!!

தங்கம் விலை உயர்வு! வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 20,000 குறைவு!

தங்கம் விலை உயர்வு! வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 20,000 குறைவு!

அதிர்ச்சியா! ஆறுதலா? இன்றைய தங்கம் - வெள்ளி விலை நிலவரம்!!

அதிர்ச்சியா! ஆறுதலா? இன்றைய தங்கம் - வெள்ளி விலை நிலவரம்!!

வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

41 நிமிடங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு