குறைந்து, அதிகரித்த தங்கம் விலை

Updated On :24 மார்ச் 2026, 9:03 pm

சென்னையில் தங்கம் விலை செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் பவுனுக்கு ரூ. 2,720 குறைந்த நிலையில் மாலையில் பவுனுக்கு ரூ.2,000 அதிகரித்தது.

மேற்காசிய போா்ப் பதற்றம் காரணமாக தங்கம் விலை கடந்த சில நாள்களாக குறைந்து வருகிறது. அந்த வகையில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.340 குறைந்து ரூ.13,000-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.2,720 குறைந்து ரூ.1,04,000-க்கும் விற்பனையானது.

தொடா்ந்து, மாலையில் தங்கம் விலை சற்று உயா்ந்தது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.250 உயா்ந்து ரூ. 13,250-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.2,000 உயா்ந்து ரூ.1,06,000-க்கும் விற்பனையானது.

அதேபோல வெள்ளி விலை காலையில் கிராமுக்கு ஒரு கிலோவுக்கு (கட்டி வெள்ளி) ரூ.10,000 குறைந்து ரூ.2.40 லட்சத்துக்கு விற்பனையான நிலையில், மாலையில் கிராமுக்கு ரூ. 10 உயா்ந்து ரூ.250-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.2.50 லட்சத்துக்கும் விற்பனையானது.

தொடர்புடையது

தொடா்ந்து சரியும் தங்கம் விலை

தங்கம் விலை குறைவு! எவ்வளவு தெரியுமா?

3 நாள்களில் தங்கம் பவுனுக்கு ரூ.2,880 குறைவு

தங்கம் விலை நிலவரம்: இன்று பவுனுக்கு எவ்வளவு குறைந்தது?

அதிமுகவின் ஃபிரிட்ஜ் அறிவிப்பு திமுகவுக்கு நெருக்கடியா?: கனிமொழி சோமு மறுப்பு!
அதிமுகவை முந்துகிறதா தவெக ? | UN Kannan interview | DMK | ADMK | TVK | BJP |TN Election 2026
விலையில்லா Fridge, 3 Gas Cylinders! ADMKவின் கவர்ச்சிகர தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அறிவிப்பு! | EPS
இடதுசாரி அரசியலைப் பாதுகாக்கவே இந்த 8 தொகுதிகள்! Thirumavalavan Press meet | VCK
