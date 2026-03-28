தேமுதிக வேட்பாளர் பட்டியல்: விருத்தாசலம் பிரேமலதா, விருதுநகரில் விஜய பிரபாகர் போட்டி!

தேமுதிகவின் 10 வேட்பாளர்களின் பெயர் பட்டியல் சனிக்கிழமை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள தேமுதிகவுக்கு 10 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இதையடுத்து அக்கட்சி 10 வேட்பாளர்களின் பெயர்கள் அடங்கிய பட்டியலை சனிக்கிழமை வெளியிட்டுள்ளது.
அதில், விருத்தாசலம் பிரேமலதா, மகன் விருதுநகரில் விஜய பிரபாகர் தொகுதியில் போட்டியிடுவர் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கணவர் விஜயகாந்த் வென்ற விருத்தாசலம் தொகுதியில் போட்டியிடுவதன் மூலம் பிரேமலதா தேர்தலில் முதல்முறையாக களம் காண்கிறார்.
மேலும் பல்லாவரம் - அனகை டி.முருகேசன், திருத்தணி- டி.கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஓமலூர் - ஏ.ஆர்.இளங்கோவன், தருமபுரி- வி.இளங்கோவன், குடியாத்தம்(தனி) - கே.பி.பிரதாப், சேலம் மேற்கு- அழகாபுரம் மோகன்ராஜ், போளூர் - சரவணன், மயிலம்-வெங்கடேசன் ஆகியோர் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Summary
The list of names of 10 DMDK candidates was released on Saturday.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
