Dinamani
செங்கோட்டையன், என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா போட்டியிடும் தொகுதிகள்!பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் விஜய் போட்டி புதுச்சேரியில் விஜய் பிரசாரத்துக்கு அனுமதிகோரி தவெக மனு! தேர்தல் ஆணையக் கடிதத்தில் பாஜக முத்திரை பதித்த விவகாரம்! அலுவலர்கள் நீக்கம் மேற்கு வங்கம்: 294 தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் தனித்து போட்டி!
/
தமிழ்நாடு

முதல்வர் ஸ்டாலினை எதிர்த்து கொளத்தூரில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ். பாபு!

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் கொளத்தூரில் போட்டியிடும் வி.எஸ். பாபு குறித்து...

News image

முதல்வர் ஸ்டாலின், விஜய்யுடன் வி.எஸ். பாபு.

படங்கள்: திமுக, தவெக.

Updated On :29 மார்ச் 2026, 7:38 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் கொளத்தூர் தொகுதியில் வி.எஸ். பாபு போட்டியிடுவார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வருகின்ற ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ளது. இந்தத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இடையே நான்கு முனைப் போட்டி நிலவுகிறது.

வட சென்னையின் நட்சத்திர தொகுதியான கொளத்தூரில் திமுக சார்பில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் 4 ஆவது முறையாகப் போட்டியிடுவதாக சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது.

கடந்த 2011, 2016 மற்றும் 2021 சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்களில் மு.க. ஸ்டாலின் கொளத்தூரில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

முன்னதாக 2006-2011ஆம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் சென்னை மாநகராட்சியில் செல்வாக்கு மிக்கப் பொறுப்புகளில் இருந்த விஎ.எஸ். பாபு அதிமுகவில் இருந்து எடப்பாடியின் செயல்பாடுகள் பிடிக்காததால் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தார். தற்போது தவெக சார்பாக முதல்வரை எதிர்த்து போட்டியிடுகிறார்.

கொளத்தூர் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் சந்தான கிருஷ்ணன், நாம் தமிழர் சார்பில் சௌந்திர பாண்டியன் லூடர் சேத் வரிசையில் தவெக சார்பில் வி.எஸ். பாபுவும் போட்டியிடுகிறார்கள்.

இந்தத் தொகுதியில் முதல்வர் ஸ்டாலினை எதிர்த்து போட்டியிடும் வேட்பாளர்களில் யார் எவ்வளவு வாக்குகள் பெறுவார்கள் என்பது பேசுபொருளாகியுள்ளது.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாநில கொள்கை பரப்புச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்ட இவர் கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கிலும் சிபிஐ விசாரணையில் இருப்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தவெக வேட்பாளர்கள் அறிமுகம் எப்போது? வெளியான புதிய அறிவிப்பு!

வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
வீடியோக்கள்

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
வீடியோக்கள்

அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

27 மார்ச் 2026