விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!புதிய அரசுக்கு வாழ்த்துகள்! உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்ஜிஆரின் சாதனையை முறியடித்த விஜய்!தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ராகுல் காந்தி தொலைபேசியில் வாழ்த்து! சிவகாசியில் ராஜேந்திர பாலாஜி தோல்வி! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி! பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் விஜய் வெற்றி!கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி சீமான் டெபாசிட் இழந்தார்! காரைக்குடியில் தவெக பிரபு வெற்றி! கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி வெற்றி பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தோல்வி! திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு வெற்றி!
ஸ்ரீபெரும்புதூரில் செல்வப்பெருந்தகை தோல்வி! தவெக தென்னரசு வெற்றி!

ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் செல்வப்பெருந்தகை தோல்வி அடைந்தது குறித்து...

செல்வப்பெருந்தகை - எக்ஸ்

Updated On :4 மே 2026, 7:04 pm IST

ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தோல்வி அடைந்தார். அவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் தென்னரசு வெற்றி பெற்றார்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. காலை 8 மணி முதல் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், மாலை 7 மணி நிலவரப்படி தமிழக வெற்றிக் கழகம் 46 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. 61 தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

இதேபோன்று 20 இடங்களில் வெற்றி பெற்று திமுக 2வது இடத்தில் உள்ளது. மேலும் 41 தொகுதிகளில் முன்னிலை வகிக்கிறது. அதிமுக 18 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற நிலையில், 27 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் உள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சி ஒரு இடத்தில் மட்டும் வெற்றி பெற்று 4 இடங்களில் முன்னிலையில் உள்ளது. இதில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்ட செல்வப்பெருந்தகை தோல்வி அடைந்தார். 7 மணி நிலவரப்படி 78,723 வாக்குகளை அவர் பெற்றுள்ளார். இவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளர் தென்னரசு 45,556 வாக்குகள் கூடுதலாகப் பெற்று வெற்றி பெற்றார். (இது இரவு 7 மணி நிலவரம், 27வது சுற்று). வாக்கு வித்தியாசம் அதிகமாக உள்ளதால், செல்வப்பெருந்தகை வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு மிகக் குறைவு.

Congress's Selvaprerunthagai Defeated in Sriperumbudur TVK's Thennarasu Wins!

மு.க. ஸ்டாலின்தான் மீண்டும் முதல்வர்: செல்வப்பெருந்தகை

நடவடிக்கையின்மையே குற்றங்கள் தொடர காரணம்: செல்வப்பெருந்தகை

விசில் புரட்சி நடக்கும்; 200+ இடங்களில் தவெக வெல்லும்! செங்கோட்டையன்

ஷுப்மன் கில் அரைசதம்; குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு 2-வது வெற்றி!

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
சிங் கீதம் டீசர்!
