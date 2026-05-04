திருவெறும்பூரில் அன்பில் மகேஸ் தோல்வி!

திருவெறும்பூர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளார்.
திருவெறும்பூர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் விஜயகுமார் (எ) நவல்பட்டு விஜி 89,837 வாக்குகள் பெற்ற நிலையில் அன்பில் மகேஸ் 81,132 வாக்குகள் மட்டுமே பெற்றுள்ளார். 8,705 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் விஜயகுமார் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தோல்வி அடைந்துள்ளார்.
முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் உள்பட அமைச்சர்கள் பலரும் தோல்வியடைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
TN election results 2026: Anbil Mahesh defeated by tvk candidate in Thiruverumbur constituency
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் வாக்களித்தார்!
விஜய்க்கு திரளும் கூட்டத்தில் 45% பேருக்கு வாக்குகளே கிடையாது! அன்பில் மகேஸ் சிறப்பு நேர்காணல்
அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் வாகனத்தில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் சோதனை
திருவெறும்பூர் தொகுதியில் அன்பில் மகேஸ் வேட்புமனு தாக்கல்!
வீடியோக்கள்
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
சிங் கீதம் டீசர்!
தினமணி செய்திச் சேவை