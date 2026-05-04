விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!புதிய அரசுக்கு வாழ்த்துகள்! உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்ஜிஆரின் சாதனையை முறியடித்த விஜய்!தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ராகுல் காந்தி தொலைபேசியில் வாழ்த்து! சிவகாசியில் ராஜேந்திர பாலாஜி தோல்வி! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி! பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் விஜய் வெற்றி!கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி சீமான் டெபாசிட் இழந்தார்! காரைக்குடியில் தவெக பிரபு வெற்றி! கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி வெற்றி பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தோல்வி! திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு வெற்றி!
திருவெறும்பூரில் அன்பில் மகேஸ் தோல்வி!

திருவெறும்பூர் தொகுதியில் அன்பில் மகேஸ் தோல்வியடைந்துள்ளது பற்றி...

திமுக வேட்பாளா் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி. - கோப்புப் படம்

Updated On :4 மே 2026, 7:52 pm IST

திருவெறும்பூர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளார்.

திருவெறும்பூர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் விஜயகுமார் (எ) நவல்பட்டு விஜி 89,837 வாக்குகள் பெற்ற நிலையில் அன்பில் மகேஸ் 81,132 வாக்குகள் மட்டுமே பெற்றுள்ளார். 8,705 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் விஜயகுமார் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தோல்வி அடைந்துள்ளார்.

முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் உள்பட அமைச்சர்கள் பலரும் தோல்வியடைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TN election results 2026: Anbil Mahesh defeated by tvk candidate in Thiruverumbur constituency

