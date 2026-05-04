பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் விஜய் வெற்றி!சீமான் டெபாசிட் இழந்தார்! காரைக்குடியில் தவெக பிரபு வெற்றி! பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தோல்வி! கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி வெற்றி கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி ராயபுரம் தொகுதியில் டி.ஜெயக்குமார் தோல்வி திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு வெற்றி! கூடலூரில் திமுக வேட்பாளர் மு. திராவிடமணி வெற்றி
துறைமுகம் தொகுதியில் சேகர்பாபு வெற்றி!

துறைமுகம் தொகுதியில் சேகர்பாபு வெற்றி பெற்றுள்ளது தொடர்பாக...

அமைச்சர் சேகர்பாபு - (கோப்புப்படம்)

Updated On :4 மே 2026, 4:29 pm IST

துறைமுகம் தொகுதியில் அமைச்சர் சேகர்பாபு வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில் மாலை 4 மணி நிலவரப்படி தவெக - 108, திமுக - 70, அதிமுக - 53 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது. ஆட்சியமைக்க 117 தொகுதிகள் பெரும்பான்மை தேவை.

திமுகவில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வியடைந்துள்ளார். அதேபோல மா. சுப்பிரமணியன், பிடிஆர் பழனிவேல், தியாகராஜன், கீதாஜீவன் உள்ளிட்ட திமுக அமைச்சர்கள் தோல்வி அடைந்துள்ளனர்.

துறைமுகம் தொகுதியில் அமைச்சர் சேகர்பாபு குறைந்த வாக்குகள் வித்தியாசத்திலேயே முன்னிலையில் இருந்து வந்த நிலையில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். 10,417 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

TN election results 2026: sekarbabu wins harbour constituency

ஒரத்தநாடு தொகுதியில் வைத்திலிங்கம் வெற்றி

தருமபுரி தொகுதியில் சௌமியா அன்புமணி வெற்றி!

சேப்பாக்கம் தொகுதியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் வெற்றி!

வெற்றி நிலவரம்! எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி!

