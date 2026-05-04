துறைமுகம் தொகுதியில் சேகர்பாபு வெற்றி!

துறைமுகம் தொகுதியில் அமைச்சர் சேகர்பாபு வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில் மாலை 4 மணி நிலவரப்படி தவெக - 108, திமுக - 70, அதிமுக - 53 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது. ஆட்சியமைக்க 117 தொகுதிகள் பெரும்பான்மை தேவை.
திமுகவில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வியடைந்துள்ளார். அதேபோல மா. சுப்பிரமணியன், பிடிஆர் பழனிவேல், தியாகராஜன், கீதாஜீவன் உள்ளிட்ட திமுக அமைச்சர்கள் தோல்வி அடைந்துள்ளனர்.
துறைமுகம் தொகுதியில் அமைச்சர் சேகர்பாபு குறைந்த வாக்குகள் வித்தியாசத்திலேயே முன்னிலையில் இருந்து வந்த நிலையில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். 10,417 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
TN election results 2026: sekarbabu wins harbour constituency
