தமிழ்நாடு

ஏப். 6, மே 6! சென்னைக்கு ஆறுதல் சொன்ன கோடை மழை! அடுத்தடுத்த நாள்களிலும் மழை இருக்கா?

ஏப். 6 மற்றும் மே 6ம் தேதிகளில் சென்னைக்கு ஆறுதல் சொன்ன கோடை மழையால் மக்கள் உற்சாகம்.

சென்னையில் மழை - File photo

Updated On :6 மே 2026, 0:08 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னையில் கோடை கொளுத்தத் தொடங்கிய போது, ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் மழை பெய்தது போல மிகச் சரியாக மே 6ஆம் தேதியும் கோடை மழை வெளுத்து வாங்கியது.

கோடை வெய்யில் கொளுத்திக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் மே 4ஆம் தேதி முதல் அக்னி நட்சத்திரம் ஆரம்பம் என்று கேட்ட மக்கள் சற்று பதறித்தான் போயிருப்பார்கள்.

ஆனால், நீங்கள் என்ன சொல்வது, நான் என்ன கேட்பது என்பது போல, இத்தனை நாள்களும் சென்னையை வாட்டி வதைத்து வந்த சூரியனோ, மே 4ஆம் தேதி ஆளையேக் காணோம் என்பது போல மறைந்துவிட்டது. கடந்த இரண்டு நாள்களாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது.

இன்றும் அப்படியே இருந்த நிலையில், திடீரென 11 மணிக்கு மழை பெய்யத் தொடங்கியது. சரியாக கடந்த ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி 11.30 மணிக்கு மழை பெய்ததைப் போல ஒரு மாத இடைவேளையில் மீண்டும் அதே ஆறாம் தேதி 11.30 மணிக்கு, மணி அடித்தது போல மழை பெய்து வருகிறது.

