பாஜகவைப்போல கூட்டணிக் கட்சிகளை அழித்து எங்களுக்கு பழக்கமில்லை! ஜோதிமணி

பாஜகவைப்போல கூட்டணிக் கட்சிகளை அழித்து எங்களுக்கு பழக்கமில்லை என காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணி கூறியுள்ளார்.
இதுபற்றி அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில்,
"காங்கிரஸ் கட்சியைப் பற்றிப் பேச பாஜகவிற்கு எந்த அருகதையும் இல்லை.
காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை அனைத்து கூட்டணி கட்சிகளையும் அழித்துவிட்டு அவர்கள் இடத்தில் ஆட்சியைப் பிடித்துள்ளதை பாஜக நினைவில் கொள்ளட்டும்.
அஸ்ஸாம் கண பரிஷத், சிரோமணி அகாலி தளம், ஐக்கிய ஜனதா தளம், மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம், ஜம்மு காஷ்மீர் மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி, சிவசேனை, ஹெச்விஎம், அதிமுக உள்பட பாஜக அழித்தொழித்த கட்சிகளின் பட்டியல் வெகு நீளம்.
பாஜக தமிழ்நாட்டை அழிக்கத் துடிப்பதால்தான் அதைக் காப்பாற்ற வேண்டிய வரலாற்றுக் கடமையை நாங்கள் செய்ய வேண்டியுள்ளது. எங்களுக்கு எந்தக் கூட்டணிக் கட்சிகளையும் அழித்துப் பழக்கமில்லை" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
தமிழகத்தில் தவெகவுக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில் திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரவு அளிக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இதுதொடர்பாக பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்து வருகின்றன.
Unlike the BJP, we are not in the habit of destroying our alliance partners: Jothimani
