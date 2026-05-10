முதல்வர் விஜய்க்கு அண்ணாமலை வாழ்த்து!

முதல்வராகப் பதவியேற்ற ஜோசப் விஜய்க்கு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்து பாஜக மூத்த தலைவர் அண்ணாமலை தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில், "தமிழக முதலமைச்சராக இன்று பொறுப்பேற்றிருக்கும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்க்கும், அமைச்சர்களாகப் பொறுப்பேற்கவிருக்கும் அனைவருக்கும் மற்றும், தவெக தொண்டர்கள் அனைவருக்கும், எனது நல்வாழ்த்துக்கள்.
தமிழகத்தின் முதல்வராக உங்கள் பணி சிறக்க என் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்று கூறியுள்ளார்.
