முதல்வர் விஜய்யின் முதன்மைச் செயலாளராக செந்தில்குமார் ஐ.ஏ.எஸ். நியமனம்தற்காலிக அவைத்தலைவராக கருப்பையா நியமனம்!அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புக்குட்பட்டே கடன் அளவு: முதல்வர் விஜய்க்கு மு.க. ஸ்டாலின் பதில் தவெக சார்பில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர்கள் நாளை (மே 11) எம்எல்ஏக்களாகப் பதவியேற்பு ஜெயித்துவிட்டதால் ஆடிப் பார்க்கலாம் என யாரும் நினைக்காதீர்கள்: முதல்வர் விஜய்தமிழக முதல்வராகப் பதவியேற்றார் சி. ஜோசப் விஜய்!விஜய்யைத் தொடர்ந்து தவெக எம்எல்ஏக்கள் 9 பேரும் அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றனர்மக்கள் முன்னிலையில் தமிழக முதல்வர் விஜய் 3 முக்கிய கோப்புகளில் முதல் கையொப்பம்!
முதல்வர் விஜய்க்கு அண்ணாமலை வாழ்த்து!

முதல்வராகப் பதவியேற்ற விஜய்க்கு அண்ணாமலை வாழ்த்து

விஜய் | அண்ணாமலை

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

முதல்வராகப் பதவியேற்ற ஜோசப் விஜய்க்கு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்து பாஜக மூத்த தலைவர் அண்ணாமலை தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில், "தமிழக முதலமைச்சராக இன்று பொறுப்பேற்றிருக்கும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்க்கும், அமைச்சர்களாகப் பொறுப்பேற்கவிருக்கும் அனைவருக்கும் மற்றும், தவெக தொண்டர்கள் அனைவருக்கும், எனது நல்வாழ்த்துக்கள்.

தமிழகத்தின் முதல்வராக உங்கள் பணி சிறக்க என் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்று கூறியுள்ளார்.

BJP Leader Annamalai extends wishes to CM Vijay

