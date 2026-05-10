ரஜினி - கமல் பட பாணியில் ராகுல் காந்தி - விஜய்..! தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் வெளியிட்ட விடியோ!

ரஜினி - கமல் பட பாணியில் ராகுல் காந்தி - விஜய் இருக்கும் விடியோவை வெளியிட்ட தமிழ்நாடு காங்கிரஸின் பதிவு சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
நடிகராக இருந்த விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைத் தொடங்கி தற்போது தமிழகத்தில் முதல்வராகப் பதவியேற்றுள்ளார். இந்த நிலையில், நேற்றிரவு (மே.9) தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் வெளியிட்ட விடியோ வைரலாகி வருகிறது.
இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவாகும் ரஜினி - கமல் படத்தின் புரோமோ வெளியாகி கவனம் ஈர்த்தது. இதே பாணியில் அப்போது அசாம் காங்கிரஸும் ராகுல் காந்தி - கௌரவ் கோகோய் இருக்கும்படியான விடியோ வெளியிட்டிருந்தது.
சென்னை நேரு உள்விளையாட்டரங்கில் இன்று நடைபெற்ற முதல்வர் பதவியேற்பு விழாவில் விஜய் உடன் ராகுல் காந்தியும் பங்கேற்றார்.
தமிழக முதல்வர் விஜய், “நண்பர் ராகுல் காந்தி” எனப் பேசி நன்றி கூறினார். பின்னர், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் ”மக்களுக்காக ஒன்றிணைதல், வருங்காலத்திற்காக ஒன்றிணைதல்... பிளாஸ்டு பிளாஸ்டு” எனக் கூறியுள்ளார்.
Rahul Gandhi and Vijay—in the style of a Rajini-Kamal movie! Video released by the Tamil Nadu Congress!
