எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களைவிட வளர்ப்பு நாய்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறாரா ராகுல்?

மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, தன்னுடைய வளர்ப்பு நாய்க்கு அதிகளவில் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதாக சமூக ஊடகங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
மக்களவையில் வெள்ளிக்கிழமையில் (ஏப். 17) தொகுதி மறுவரையறை மற்றும் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாக்கள், எதிர்க்கட்சிகளால் தோற்கடிக்கப்பட்டது.
முன்னதாக, மசோதா விவாதத்தின்போது, அவையில் எதிர்க்கட்சிகளின் செயல்பாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கடந்த புதன்கிழமையிலேயே (ஏப். 15) காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் வீட்டில் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்த ராகுல் காந்தி, தேசியவாத காங்கிரஸின் சரத்பவார், சுப்ரியா சுலே, சிவசேனையின் (உத்தவ்) சஞ்சய் ராவத், திமுகவின் டி.ஆர். பாலு, ராஷ்டிரிய ஜனதா தளத்தின் தேஜஸ்வி யாதவ், கபில் சிபல் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
இதனிடையே, ராகுல் காந்தியின் வளர்ப்பு நாய் ’பிடி’யையும் தன்னுடன் அழைத்து வந்திருந்தார்.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ராகுல் பங்கேற்றிருந்தாலும், அவரது முழு கவனமும் வீட்டின் வெளியே புல்வெளியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த பிடியின் மீதே இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, பிடியை உள்ளே அழைத்துவர ராகுல் முற்பட்டபோது, ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் நாய் எதற்கு? என்று உள்ளிருந்த சிலர் கூறியவுடன், ராகுல் வெளியே சென்று நாயுடன் விளையாடியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், ராகுலின் இந்தச் செயல்பாடு, சமூக ஊடகங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
அதுமட்டுமின்றி, முன்னரே ராகுல் காந்தி மற்றும் அவரது வளர்ப்பு நாய் பிடியையும் பாஜக மூத்த தலைவரும் அஸ்ஸாம் முதல்வருமான ஹிமந்த பிஸ்வா விமர்சித்திருந்தார்.
காங்கிரஸ் தலைவர்களைவிட, வளர்ப்பு நாய்க்கே ராகுல் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதாகவும், மீதமான பிஸ்கட்டுகளையே காங்கிரஸ் தலைவர்கள் சாப்பிட வேண்டியிருந்ததாகவும் கடுமையாக ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா விமர்சித்திருந்தார்.
Summary
Does Congress Leader Rahul Gandhi give more importance to his pet dog than to opposition leaders?
தொடர்புடையது
டிரம்ப்புக்கு மோடி; அதுபோல தமிழகத்தில் பாஜகவுக்கு ஒரு கூட்டாளி முதல்வர் தேவை! ராகுல் பேச்சு
தமிழகம் வந்தார் ராகுல் காந்தி!
'16' புதிருக்கான விடையை அவ்வளவு எளிதாக சொல்லிவிடமாட்டேன்! ராகுல்
மோடி ஒரு மாயாஜாலக்காரர்! ஆபரேஷன் சிந்தூர் போன்ற வித்தைகளை செய்தவர்! ராகுல் பேச்சு
வீடியோக்கள்
ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"Parliament-வர பத்திக்கிச்சு!": முதல்வர் வெளியிட்ட விடியோ! | DMK | Delimitation | BJP
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ஸ்டாலின் - ராகுல் சந்திப்பு எப்போது? | MK Stalin | Rahul | TN Election 2026 | DMK Alliance
தினமணி செய்திச் சேவை
"நானும் தமிழனாக உணர்ந்திருக்கிறேன்!" பெரியார் பற்றிப் பேசிய ராகுல்! | Congress | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு