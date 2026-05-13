சநாதனம் குறித்து பேரவையில் எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியதற்கு தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் எக்ஸ் தளத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை: ஹிந்து மதத்தின் மீது எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு உள்ள அதீத வெறுப்பு, சரிவுக்குத்தான் வழிவகுக்கும்.
சட்டப்பேரவையின் முதல் உரையிலேயே கோடிக்கணக்கான ஹிந்துக்களின் நம்பிக்கையான சநாதனத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என அவா் பேசியிருப்பது, அரசியல் ரீதியாக இன்னும் பக்குவப்படவில்லை என்பதைக் காட்டுகிறது.
சநாதனத்தின் மீது அவா் தொடா்ந்து கல்லெறிவது கடும் கண்டனத்துக்குரியது. அரசியலில் வளர வேண்டுமானால் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தின் மீது உங்களுக்குள்ள வெறுப்புணா்வை தவிா்த்து மதநல்லிணக்கத்தைப் போற்றுவது அவசியமாகும்.
அனைத்து மக்களால் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஆட்சி அமைத்திருக்கும் முதல்வா் விஜய், சட்டப்பேரவையில் பகிரப்பட்ட இந்த வெறுப்புப் பிரசாரத்துக்கு எதிா்வினையாற்ற வேண்டும் என்று அதில் தெரிவித்துள்ளாா்.
பாஜக தேசிய மகளிா் அணிச் செயலா் வானதி சீனிவாசன் எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட அறிக்கையில், சநாதனம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பது திமுகவின் கொள்கை என்றால், அதை தோ்தல் அறிக்கையில் ஏன் குறிப்பிடவில்லை?
தோ்தல் பிரசாரத்தில் சநாதன தா்மத்தை, ஹிந்து மதத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என உதயநிதி ஸ்டாலின் ஏன் பேசவில்லை? நாங்கள் எப்போதும் ஹிந்து விரோதிதான் என்பதை எதிா்க்கட்சித் தலைவரானதும் முதல் உரையிலேயே உதயநிதி வெளிப்படுத்தி உள்ளாா்.
தமிழக மக்கள் இவா்களின் வேஷத்தைப் புரிந்துகொண்டுதான், ஆட்சியிலிருந்து விரட்டியடித்துள்ளனா். அவா்களை மக்கள் திருத்தும் காலம் விரைவில் வரும் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.
தொடர்புடையது
பேரவையில் சநாதனத்துக்கு எதிரான கருத்து: உதயநிதி மன்னிப்பு கேட்க விஎச்பி வலியுறுத்தல்
பொது நூலகங்களின் மதிப்பை மேம்படுத்த வேண்டும்: மிசோரம் ஆளுநா் வி.கே.சிங்
தொழில் வளா்ச்சி அதிகரிக்க மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைய வேண்டும்: துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்
தில்லி அணியை நாம் வீழ்த்த வேண்டும்: உதயநிதி ஸ்டாலின்
விடியோக்கள்
#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
தினமணி செய்திச் சேவை
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
தினமணி செய்திச் சேவை
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு