Dinamani
உளவுத்துறை ஐ.ஜி.யாக அஸ்ரா கார்க் நியமனம்!சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது!திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராகப் போவதாக இபிஎஸ் கூறினார்! சி.வி. சண்முகம்தூய அரசியல் என்று சொல்லிவிட்டு அழுக்கு அரசியல் செய்கிறார் விஜய்! மு.க. ஸ்டாலின்முந்தைய அரசுகளின் திட்டங்கள் தொடரும்! பேரவையில் முதல்வர் விஜய் உறுதிநம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வெற்றி! தவெக அரசுக்கு 144 பேர் ஆதரவு! குதிரை வேகத்தில் செயல்படும் அரசு; குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடும் அரசு அல்ல! விஜய் பேச்சுபுஸ்பா பட பாணியில் சோபா ஆட்சி செய்யும் விஜய்! உதயநிதி கடும் விமர்சனம்!
/
தமிழ்நாடு

ஏறிய வேகத்தில் இறங்கிய தங்கம் விலை! திடீர் விலையுயர்வு ஏன்?

மாலை நிலவரப்படி தங்கம் விலை பற்றி..

News image

தங்கம் - கோப்புப் படம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் காலையில் ஜெட் வேகத்தில் உயர்ந்த நிலையில், மாலையில் குறைந்துள்ளது.

தங்கம் விலை கடந்த சில நாள்களாக தொடர்ந்து ஏற்ற - இறக்கத்தில் இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், வர்த்தகம் தொடங்கும்போது தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்தது.

அதன்படி, காலையில் சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 8,560 உயர்ந்து, ரூ. 1,23,200-க்கும், கிராமுக்கு ரூ. 1,070 உயர்ந்து ரூ. 15,400-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்த நிலையில், வர்த்தகம் நிறைவுபெறும்போது காலையில் அதிகரித்த தங்கத்தின் விலை, மாலையில் குறைந்துள்ளது.

அதன்படி, ஒரு கிராமுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 15,000-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 3,200 குறைந்து ரூ. 1,20,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதேபோன்று, வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.10-ம், கிலோவுக்கு ரூ. 10 ஆயிரமும் குறைந்துள்ளது.

முன்னதாக இன்று காலையில், வெள்ளி கிராமுக்கு ரூ. 30-ம், கிலோவுக்கு ரூ. 30 ஆயிரமும் உயர்ந்தது.

திடீர் விலையுயர்வு ஏன்?

ஈரான் போர் உள்ளிட்ட சர்வதேச காரணங்களால் தங்கம் விலை அதிகரித்து வருகின்றது. இந்தியாவில பொருளாதார சிக்கல், ரூபாயின் மதிப்பு சரிவு ஆகிய காரணங்களால் ஓராண்டுக்கு மக்கள் தங்கம் வாங்க வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும், தங்கம் - வெள்ளி பொருள்கள் மீதான சுங்க வரியை 6ல் இருந்து 15 சதவீதமாக உயர்த்தியுள்ள நிலையில், இந்த வரி உயர்வு இன்று முதல் உடனடியாக அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதன் தாக்கமே இன்று காலை அதிரடியாக தங்கம்-வெள்ளி உயர்ந்தது.

Summary

In Chennai, ornamental gold, which surged at jet speed in the morning, declined in the evening.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு! வெள்ளி?

தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு! வெள்ளி?

தங்கம் விலை இன்று(மே 12) அதிரடி உயர்வு! வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 15,000 அதிகரிப்பு!

தங்கம் விலை இன்று(மே 12) அதிரடி உயர்வு! வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 15,000 அதிகரிப்பு!

தங்கம் விலை பவுனுக்கு எவ்வளவு உயர்ந்தது?

தங்கம் விலை பவுனுக்கு எவ்வளவு உயர்ந்தது?

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,600 உயர்வு! வெள்ளி கிலோ ரூ. 10,000 உயர்ந்தது!

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,600 உயர்வு! வெள்ளி கிலோ ரூ. 10,000 உயர்ந்தது!

விடியோக்கள்

திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
வீடியோக்கள்

திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
வீடியோக்கள்

"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
வீடியோக்கள்

குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
குதிரை பேரம்! முகத்தை மூடி வந்தது யார்?” பேரவையில் பிரேமலதாவின் கேள்விகள்! | DMDK
வீடியோக்கள்

குதிரை பேரம்! முகத்தை மூடி வந்தது யார்?” பேரவையில் பிரேமலதாவின் கேள்விகள்! | DMDK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு