தமிழக சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முதல்வா் விஜய் குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடவில்லை என மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ தெரிவித்தாா்.
சென்னை எழும்பூரில் மதிமுக நிா்வாகக் குழு கூட்டம் அக்கட்சியின் அவைத் தலைவா் ஆ.அா்ஜுனராஜ் தலைமையில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலா் வைகோ, பொருளாளா் மு.செந்திலதிபன், முதன்மைச் செயலா் துரை வைகோ, துணைப் பொதுச் செயலா் ஏ.கே.மணி உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.
அதைத் தொடா்ந்து வைகோ செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
தவெக தலைவரும், முதல்வருமான விஜய் சட்டப்பேரவையில் திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவோடு பெரும்பான்மையை நிரூபித்து ஆட்சி அமைத்துள்ளாா். ஏற்கெனவே 120 சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்களின் ஆதரவு கிடைத்து விஜய் பெரும்பான்மையை நிரூபித்து விட்டாா். அதிமுகவிடம் ஆதரவு கோர வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு கிடையாது. எனினும், அதிமுக ஆதரவு கொடுக்க முன்வரும்போது, அதை ஏற்றுக் கொள்வதில் தவறில்லை.
குதிரை பேரம்: அமமுகவில் இருக்கும் ஒரே ஒரு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தாமாக முன்வந்து தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பது குதிரை பேரமாகாது. பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க விஜய் குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடவில்லை. திராவிட கட்சிகளைத் தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பது விஜய்யின் நோக்கம் அல்ல. அவா் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என முயற்சி செய்தாா்; அதில் அவா் வெற்றியும் பெற்றுள்ளாா் என்றாா்.
முன்னதாக இக்கூட்டத்தில், மத்திய அரசின் பி.எம். ஸ்ரீ திட்டத்தில் தமிழக அரசு கையொப்பமிட கூடாது, தமிழக அரசு சாா்பில் மூடப்படவுள்ள 717 மதுக் கடைகளில் பணியாற்றிய ஊழியா்களுக்கு மாற்றுப்பணி வழங்க வேண்டும், நீட் தோ்வை ரத்து செய்ய மத்திய அரசுக்கு முதல்வா் விஜய் தொடா்ந்து அழுத்தம் தரவேண்டும் என்பன உள்பட 11 தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
