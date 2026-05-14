பிளஸ் 2 துணைத் தோ்வு: மே 18 முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்

தமிழகத்தில் பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 தோ்வில் தோ்ச்சி பெறாதவா்கள், தனித்தோ்வா்கள், துணை தோ்வெழுத வரும் மே 18-ஆம் தேதி முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என தோ்வுத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து அரசுத் தோ்வுகள் இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 வகுப்பு பொதுத் தோ்வுகள் எழுதி தோ்ச்சி பெறாத, வருகை புரியாத தோ்வா்கள், அரியா் தோ்வா்கள் தனித்தோ்வா்கள் இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். மாா்ச் 2026 பருவத்தில் பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 தோ்வை பள்ளி மாணவா்களாக எழுதி தோ்ச்சி பெறாதோா், வருகை புரியாதோா், தோ்ச்சி பெறாத பாடங்களை மீண்டும் எழுத அவா்கள் பயின்ற பள்ளிக்கு நேரில் சென்று மே 18-ஆம் தேதி முதல் மே 30-ஆம் தேதி வரை காலை 11 மணி முதல் மாலை 5 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். தனித்தோ்வா்கள் கல்வி மாவட்ட வாரியாக அமைக்கப்பட்டுள்ள சேவை மையங்கள் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
தத்கலில் விண்ணப்பிக்க... மே 30-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க தவறியவா்கள் சிறப்பு அனுமதித் திட்டத்தில் உரிய கட்டணம் ரூ.1,000 செலுத்தி ஜூன் 1, 2 ஆகிய தேதிகளில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். 2025- 2026-ஆம் கல்வியாண்டில் அரசு மற்றும் முழுமையாக அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பயின்று தோ்ச்சி பெறாத, வருகை புரியாத மாணவா்களுக்கு மட்டும் இக்கட்டணத்திலிருந்து விலக்களிக்கப்படுகிறது.
விண்ணப்பிக்க வரும் தோ்வா்கள் அனைவரும் தங்களது ஆதாா் அட்டை நகல் மற்றும் கடவுச்சீட்டு அளவு புகைப்படம் -1 ஆகியவற்றை உடன் எடுத்துச் செல்ல அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
ஜூன், ஜூலை-2026 துணைத் தோ்வுக்கான தோ்வுக்கால அட்டவணையயை ஜ்ஜ்ஜ்.க்ஞ்ங்.ற்ய்.ஞ்ா்ஸ்.ண்ய் என்ற இணையதளத்தில் காணலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்புடையது
சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2 தோ்வில் குட் சமாரிட்டன் பள்ளி மாணவா்கள் சாதனை
பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வில் தோ்ச்சி பெறாத அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு சிறப்பு வகுப்பு
திருவிழாவிற்கு தந்தை அழைத்து செல்லாததால் விஷம் அருந்திய பிளஸ் 2 மாணவா் உயிரிழப்பு
கன்னியாகுமரியில் ஏப்.15ஆம் தேதி பிரதமர் மோடி சாலை வலம்
விடியோக்கள்
சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |
தினமணி செய்திச் சேவை
விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு