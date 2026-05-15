அதிமுகவை காப்பாற்ற வேண்டும் என அக்கட்சியின் ஒரு தரப்பு எம்எல்ஏக்கள் கூறியதால் அவா்களது ஆதரவு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்று அமைச்சரும் தவெக தோ்தல் மேலாண்மை பொதுச் செயலருமான ஆதவ் அா்ஜுனா தெரிவித்தாா்.
சென்னை வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் தவெக சாா்பில் வாக்காளா்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் கூட்டம் அத்தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும், அமைச்சருமான ஆதவ் அா்ஜுனா தலைமையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்தக் கூட்டத்தில் அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா பேசியதாவது:
எளிய குடும்பத்தை சோ்ந்த இளைஞா்களை தவெக வேட்பாளா்களாக நிறுத்தி, திமுக முன்னாள் அமைச்சா்கள் உள்ளிட்ட பலமான வேட்பாளா்களைத் தோற்கடித்துள்ளோம். அதேபோல், பொது தொகுதியில் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தினரை நிறுத்தி வெற்றி கண்டுள்ளோம். தமிழக வரலாற்றில் இதுவரை யாரும் செய்யாத அரசியல் புரட்சியை இந்தத் தோ்தலில் தவெக செய்துள்ளது.
திமுகவின் தோல்விக்கு திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலினும், எதிா்க்கட்சி தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலினும்தான் காரணம். தவெக ஆட்சி அமைப்பதைத் தடுத்து, அதிமுக-திமுக இரு கட்சிகளும் இணைந்து திட்டமிட்டன. இதுதொடா்பாக, அதிமுக தலைமையில் ஆட்சி அமைப்பது தொடா்பாக அக்கட்சியின் பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமியுடன், திமுக இளைஞரணி செயலா் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினாா். ஆனால், இதற்கு இடதுசாரிகள், விசிக கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை.
அதிமுகவிடையே பிளவு ஏற்படுவதற்குவும் இதுதான் காரணம். அதிமுகவிலிருந்து பிரிந்து வந்த சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள், அதிமுகவை காப்பாற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தியதாலும், இனி பாஜகவுடன் கூட்டணிக்கு செல்ல மாட்டோம் என உறுதியளித்ததாலும் முதல்வா் விஜய் அவா்களின் ஆதரவை ஏற்றுக்கொண்டாா்.
உண்மையாக உள்ள தலைவா்களை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வாா்கள் என்பதற்கு தவெகவின் வெற்றியே சான்று. 50 ஆண்டுகளாக திராவிட கட்சிகளால் செய்ய இயலாததை, முதல்வா் விஜய் 5 ஆண்டுகளில் செய்து காட்டுவது உறுதி என்றாா் அவா்.
தொகுதி மக்களின் அடிப்படை பிரச்னைகளில்... வில்லிவாக்கம் தொகுதிக்குள்பட்ட பகுதியில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்ட பகுதிகளில் அமைச்சா் ஆதவ் அா்ஜுனா வியாழக்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு, குடியிருப்பு வாசிகளின் குறைகளைக் கேட்டறிந்தாா்.
பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
வெற்றி பெற்ற எம்எல்ஏக்கள் வாக்களித்த மக்களுக்கு நன்றி சொல்லச் செல்வதற்கு முன்பாக தொகுதி மக்களின் அடிப்படை பிரச்னைகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என முதல்வா் விஜய் தெரிவித்தாா். அதன்படி எனது வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தப்பட்டது.
வரும் காலங்களில் ஊழல் அற்ற ஆட்சியை உறுதி செய்யும் வகையில் நடவடிக்கைகள் இருக்கும். போதைப் பொருள் விற்பவா்கள் குண்டா் சட்டத்தில் அடைக்கப்படுவாா்கள்.
அரசு உத்தரவிட்ட நேரத்தில், டாஸ்மாக் கடைகளை மூடவும், காவல் நிலையங்களில் 24 மணி நேரமும் சிசிடிவி கேமரா இயங்கவும், காவல் நிலையத்தில் யாா் புகாா் கொடுத்தாலும் விடியோ பதிவு செய்யவும் கூறியுள்ளோம்.
தவெகவினா், குறிப்பாக அமைச்சா்கள், எம்எல்ஏக்கள் அரசின் டெண்டா்களில் ஈடுபடக் கூடாது எனவும் யாரையும் பரிந்துரைக்க கூடாது எனவும் முதல்வா் கூறியுள்ளாா் என்றாா் அவா்.
